體育 即時新聞

林子豪致勝轟 拖慢兄弟封王腳步

2025/09/30 05:30

林子豪生涯首次達成單季10轟。 （統一獅提供）林子豪生涯首次達成單季10轟。 （統一獅提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕中信兄弟昨在洲際與統一獅進行全年戰績第一攻防戰，吸引1萬1353人進場，統一林子豪8局上轟出2分彈逆轉戰局，9局上林安可2分彈拉開領先，終場6：4中止中信4連勝，因樂天昨敗給台鋼，中信下半季戰績第一魔術數字降為M2，全年戰績則停在M3，林子豪首次達成單季10轟，他也感謝總教練林岳平沒在打完2局就把他換掉。

第2局狀況外

考驗餅總耐心

兩隊從開賽起互有領先，統一打完6局以2：3落後，8局上中信換投李振昌，先保送代打蘇智傑，再被林子豪轟出2分彈，只投5球就讓戰局逆轉，連續無失分場次停在21場。林岳平透露，林子豪2局上被三振，2局下又發生守備失誤，感覺這場不在狀況內，打完2局一直想把他換下場，「以結果來說，差點啦，還好沒換。」

林子豪指出，8局上因李振昌開局就投保送，第1球就等到鎖定的直球，畢竟比賽前段的打擊與守備都表現不好，感覺總教練可能要把他換掉，很高興還有機會彌補，能達成單季10轟當然開心，可能上半季衝比較快，下半季身體疲勞，打擊姿勢與機制都跑掉，直到9月中才在教練幫助下調整回來。

林岳平表示，林子豪、林安可的2分彈雖很關鍵，最在意還是6局上無人出局滿壘卻沒得分，對方雖換上滑球較犀利的江忠城，打線應該要有能力至少得1分，下半季球隊常在無人或1人出局滿壘沒得分，不管是中心打者或後段打者的成效都不好，比較幸運的是4局下，蒙德茲單局2次牽制，各讓宋晟睿、陳統恩在一壘出局，「沒有那2個牽制出局，分數可能被追平甚至超前。」

