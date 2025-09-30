自由電子報
體育 即時新聞

一壘競合遊戲 許基宏感謝有俊秀

2025/09/30 05:30

許基宏（中信兄弟提供）許基宏（中信兄弟提供）

〔記者徐正揚／台中報導〕許基宏昨役1局下就擊出二壘安打助中信兄弟先馳得點，不僅把連續安打場次推進到8場，還演出猛打賞將本季安打數推進到98支，即將連續2季達成100安為他今年同額競選一壘手最佳九人與金手套加分不少，他表示，陳俊秀的加入雖然讓他多了競爭對手，卻也是最好的學習對象，「我們的共同目標，都是幫助球隊。」

可望包辦一壘手雙料獎

中職今年一壘手最佳九人與金手套僅許基宏達標，由於攻守成績都很出色，可望繼2020年後再次包辦一壘手雙料獎項，他表示，很意外也沒想過今年一壘手只有他達標，因為每年都會碰到很多無法控制的狀況，球員必須不斷做出突破，不用在意非要固定在哪個位置，有健康的身體、可以穩定出賽才能幫助球隊，「我的出發點比較簡單，球隊需要我在哪裡，我就去哪裡。」

陳俊秀去年以自由球員轉隊中信，生涯二度包辦一壘手最佳九人與金手套，致使許基宏去年在一壘出賽47場是自2019年後最少，他認為，陳俊秀拿過最佳九人與金手套還拿過年度MVP，對他來說不只是競爭對象更是學習目標，「好的選手，球隊永不嫌多，球隊裡有好的競爭，這是好事，在俊秀學長之前，站一壘的是恰哥（彭政閔），我很幸運，可以從他們身上學到很多東西。」

許基宏最近6場擊出2發全壘打，再敲1轟就追平2020年單季最多19轟，再敲2轟就達成生涯第1個20轟球季，他表示，單季20轟確實是目標之一，但全壘打可遇不可求，目前更重要的是幫助球隊拿到下半季冠軍與全年戰績第1，他能掌握的是做好每次揮擊，「會是你的，就是你的，把球打強，確實擊球，全壘打自然會出現。」

