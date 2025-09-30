輸掉關鍵10場 龍啟動秋訓布局

陳仕朋（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕味全龍前天敗給富邦悍將，就確定連兩年與季後賽無緣，昨天雙方移師新莊再戰，龍隊首局就靠富邦單局2失誤搶攻6分，但擋不住富邦團隊18支安打猛攻，終場富邦以10:7完成逆轉勝。

悍將葉子霆相隔4年多再奪MVP。（記者陳志曲攝）

今年季前，味全龍隊在自由市場補強朱育賢、陳子豪兩門重砲，開季之初也一度打出氣勢，但最終仍僅居年度第5名。龍隊總教練葉君璋昨受訪時攬責，「FA補強理應是加分，但我沒有好好運用，造成球隊負擔，這點可以檢討。」

請繼續往下閱讀...

葉總也說，包括許多細節，其實都能做更好。「比如輸掉10場關鍵比賽，若細節能做好，可能可以少輸3到5場，結果就可能不同。包括得點圈打擊率、1分差的比賽或換投時機，一整年下來類似問題雖不大，但也不少。」

味全、富邦都確定無緣季後賽，兩隊也都開始初步規劃秋訓。葉總說，龍隊秋訓預計下週二起開始，大約進行5週；富邦悍將總教練陳金鋒說，球隊秋訓安排在新莊、嘉義，採分組進行，預計約練近1個月。

昨富邦先發投手陳仕朋首局遇亂流，隊友2度失誤、自己也單局2保送，但將傷害減到最低，最終仍完成6局投球、失7分（4自責），生涯首度失5分以上仍進帳勝投。擔任開路先鋒的葉子霆，單場3安猛打賞、3打點，包含超前分打點，奪單場MVP。

悍將消化試合

葉子霆久違MVP

葉子霆上回奪MVP是2021年4月10日，首位初登場就擊出再見安打的選手，當時還名為「莊韋恩」。相隔4年多再奪MVP，葉子霆感觸頗多，說：「等了4年終於再次上台， 大家都很努力拿下比賽才有機會。自己狀況不好，到季末才有表現，覺得很對不起球隊。雖然已經沒有季後賽，但之後的比賽我們會全力以赴。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法