自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

輸掉關鍵10場 龍啟動秋訓布局

2025/09/30 05:30

陳仕朋（記者陳志曲攝）陳仕朋（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕味全龍前天敗給富邦悍將，就確定連兩年與季後賽無緣，昨天雙方移師新莊再戰，龍隊首局就靠富邦單局2失誤搶攻6分，但擋不住富邦團隊18支安打猛攻，終場富邦以10:7完成逆轉勝。

悍將葉子霆相隔4年多再奪MVP。（記者陳志曲攝）悍將葉子霆相隔4年多再奪MVP。（記者陳志曲攝）

今年季前，味全龍隊在自由市場補強朱育賢、陳子豪兩門重砲，開季之初也一度打出氣勢，但最終仍僅居年度第5名。龍隊總教練葉君璋昨受訪時攬責，「FA補強理應是加分，但我沒有好好運用，造成球隊負擔，這點可以檢討。」

葉總也說，包括許多細節，其實都能做更好。「比如輸掉10場關鍵比賽，若細節能做好，可能可以少輸3到5場，結果就可能不同。包括得點圈打擊率、1分差的比賽或換投時機，一整年下來類似問題雖不大，但也不少。」

味全、富邦都確定無緣季後賽，兩隊也都開始初步規劃秋訓。葉總說，龍隊秋訓預計下週二起開始，大約進行5週；富邦悍將總教練陳金鋒說，球隊秋訓安排在新莊、嘉義，採分組進行，預計約練近1個月。

昨富邦先發投手陳仕朋首局遇亂流，隊友2度失誤、自己也單局2保送，但將傷害減到最低，最終仍完成6局投球、失7分（4自責），生涯首度失5分以上仍進帳勝投。擔任開路先鋒的葉子霆，單場3安猛打賞、3打點，包含超前分打點，奪單場MVP。

悍將消化試合

葉子霆久違MVP

葉子霆上回奪MVP是2021年4月10日，首位初登場就擊出再見安打的選手，當時還名為「莊韋恩」。相隔4年多再奪MVP，葉子霆感觸頗多，說：「等了4年終於再次上台， 大家都很努力拿下比賽才有機會。自己狀況不好，到季末才有表現，覺得很對不起球隊。雖然已經沒有季後賽，但之後的比賽我們會全力以赴。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中