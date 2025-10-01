自由電子報
體育 即時新聞

最快今奪季冠 兄弟拚3個第一

2025/10/01 05:30

兄弟今派洋投韋禮加先發主投的機率高。（資料照）兄弟今派洋投韋禮加先發主投的機率高。（資料照）

今起5連戰 贏3場年度第一

中信兄弟今起5連戰，力拚達成3個「第一」。（資料照）中信兄弟今起5連戰，力拚達成3個「第一」。（資料照）

〔記者林宥辰、徐正揚、黃照敦／台北報導〕中信兄弟決戰關鍵黃金週，今天起5連戰，力拚3個「第一」。黃衫軍最快今晚在新莊城堡灑下下半季封王綵帶，而全年度戰績魔術數字為「M3」，5戰3勝就可搶下年度第一，至於本週有最後3場洲際主場，更要書寫成為中職第1座單季場均破萬人的室外球場歷史紀錄，戰績、票房都要「一」把抓。

今想拋黃彩帶 除自助也要「猿」助

兄弟下半季領先樂天桃猿3.5場，目前魔術數字為「M2」，今天在新莊先擊敗富邦悍將，再靠台鋼雄鷹於澄清湖打敗樂天，魔術數字就能一舉歸零先奪季冠。之後，中信更要力拚全年度戰績第一，確保台灣大賽門票到手，目前全年度勝率落後兄弟2.5場的統一獅今休兵，兄弟5連戰只要拿下3勝，或獅隊輸3場，魔術數字都會歸零。獅象本季例行賽最後一役10月5日在洲際，屆時若成為一戰定天下的殊死戰，將很有看頭。

今天兄弟作客新莊，雖是週三，且主隊富邦已經出局，預料大批象迷仍會集結，有機會挑戰滿場。此役是7月24日保留比賽，當時雙方先發投手是黃博多和陳仕朋，比賽進行至2局上開打前因雨保留，比數0:0。由於黃博多目前在二軍、陳仕朋前天已先發，兄弟今天以休息5天的韋禮加登板機率最高。

兄弟週四、五和週日共有最後3場洲際主場補賽，就算先拿到下半季季冠，但為了確保直接進入台灣大賽，每一戰都很關鍵，以求提高勝率，預料象迷仍會挺進洲際，更將挑戰一項空前紀錄，這3場若有27648人進場，將以45場累計45萬人次，成為中職史上第1座單季場均破萬人的室外球場，象迷已發起「捍衛洲際場均破萬」，全力衝票。原紀錄是1992年台北市8307人（82場），今年洲際10056人（42場）、桃園8927人（48場）都已超越。

