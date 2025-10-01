洲際本季18場破萬人 挑戰室外球場紀錄

兄弟主場洲際棒球場本季已18場觀眾破萬，，有機會改寫實施主場制後室外球場新紀錄。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中信兄弟週一在主場洲際棒球場的補賽有1萬1353人進場，本季已18場觀眾破萬不但繼續堆高洲際的單季紀錄，在中職歷年曾安排賽事的室外球場中，也追平桃園棒球場2018年創下的18場，若中信今天沒在新莊的保留比賽拋下黃色彩帶，洲際在補賽週還有3場賽事，有機會改寫中職實施主場制後室外球場新紀錄。

中職室外球場破萬人場次

中職自2005年La new熊把全季50場主場都安排在澄清湖球場起，首次打破各隊在多處場地安排主場，隨著該隊北遷更名Lamigo桃猿並於2013年實施桃園全主場、義大犀牛2015年實施澄清湖全主場，單一球隊單一主場的屬地經營開始落實，排除各隊輪流安排主場的台北大巨蛋，單一球場單季觀眾破萬人最多場次紀錄都在桃園。洲際自2018年由中信正式認養後，單季觀眾破萬人最多場次是2023年12場，今年累計18場大幅翻新紀錄。

中職雖於1993年實施「責任主場」，統一獅也於1999年季末正式認養台南棒球場，卻並未落實主場制，早期票房指標是台北市立棒球場，觀眾破萬1992年31場、1992-94年連續3年至少20場，在大巨蛋落成啟用前領先所有室外球場，桃園2014-19年連續6年至少15場觀眾破萬人已是非常難得。

