路易士指望魔鷹 轟出勝利號角

台鋼打擊教練路易士看好魔鷹連莊全壘打王。（資料照）

台鋼拚晉季後賽

今明至少要贏1場

〔記者倪婉君／台北報導〕例行賽剩下最後5戰，台鋼雄鷹力拚隊史首次晉季後賽的機會，今、明對樂天桃猿至少要贏一場，在陣中主砲魔鷹並非完全體的狀況下，打擊教練路易士仍看好他能蟬連全壘打王，而台鋼本季在魔鷹開轟的比賽勝率為6成67，當然期盼他在澄清湖主場「轟」出勝利號角。

今年對魔鷹是充滿考驗的一年，上、下半季都各因一次傷勢缺陣，季中還遭逢喪妻之痛，也讓他雖仍以25轟領先，卻被並列第2的林安可和吉力吉撈．鞏冠追至只差2轟，至今出賽85場則是3人最少。魔鷹本季開轟的21場比賽，其中4場為雙響砲，台鋼戰績14勝7敗。

請繼續往下閱讀...

路易士相信MOYA

蟬連全壘打王

自身歷經過類似傷痛，路易士不斷從心理層面去開導魔鷹，「我就是提醒他，不管是對球隊，或是對兩個女兒，都要抱持責任感持續往前，黑暗的隧道前面是明亮的未來。」他知道魔鷹目前狀況並非百分百，但在打線內對球隊就是有幫助，「我相信MOYA能蟬連全壘打王，若在歷經這一切還能做到，更能展現他是怎麼樣的一位選手，特別是他這一兩年投入在場上的練習和準備，更能看出來。」

台鋼和暫居年度第3的樂天勝差1.5場，今、明若都能搶下，就能翻轉局面，但由於樂天明可望推派以14勝和162次三振位居投手雙冠王的威能帝先發，因此今必須想辦法攻破23歲的樂天先發左投林子崴。若樂天今贏球，在年度第3將亮起M2，若兩戰都拿下，台鋼就確定和季後賽無緣，群鷹今晚必須全力搶勝。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法