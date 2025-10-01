自由電子報
3成44》中職生涯打擊王 老胡看好3人接棒

2025/10/01 05:30

胡金龍生涯打擊率3成44，為中職史上打擊王。（資料照）胡金龍生涯打擊率3成44，為中職史上打擊王。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕前晚統一獅在洲際球場以6：4擊敗中信兄弟，41歲老將胡金龍也在今年正式退休之前完成中職生涯1000場出賽，他該役3打數1安打、近2場都敲安，生涯打擊率3成44再次登上史上打擊王，雙喜臨門。

根據中職官方紀錄認定，史上打擊排行榜門檻為2000打數。台鋼雄鷹王柏融本季累計達門檻後，曾一度超越胡金龍，但大王剛在歷經一波19打數無安打低潮之後，目前生涯打擊率已下降至3成43，胡金龍趕在退役之前將生涯打擊王頭銜要回。

陳傑憲、王柏融、林立 同為廣角型打者

返台後12個賽季，胡金龍打擊成績始終維持高檔，生涯打擊率最差的2023年還有2成74，其餘賽季單季全超過3成。被問及後輩能否有人挑戰史上打擊王偉業，胡金龍曾欽點陳傑憲、王柏融和林立，他認為，同是廣角型打者，把球打強、確實擊球，就有機會累積好結果。

9月20日的引退儀式後，胡金龍仍持續保持出賽，是球隊主力代打與指定打擊。本季獅隊走到哪裡，胡金龍的生涯就在哪裡結尾。獅隊已有季後賽門票，目前還有4場補賽，但全年勝率落後給中信兄弟，兄弟全年魔術數字「M3」，代表獅隊很可能得先過季後挑戰賽關卡才能挺進台灣大賽，胡金龍2022年轉進獅子軍後，去年兵敗台灣大賽，今年生涯最終戰若奪下獅隊首冠，將讓他的生涯劃下更完美句點。

