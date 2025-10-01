TPBL》後「豪」時代換新血 國王力爭3連霸

新北國王昨舉行媒體日活動，以全新風貌展開新賽季。（記者粘藐云攝）

教頭派翠克重防守 期待球員爭當領袖

新主帥派翠克。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕連兩季奪冠的新北國王將以全新風貌展開2025-26賽季，核心球員林書豪退休，兩冠教頭萊恩卸任，改由美國籍教練派翠克接掌兵符，另外補進旅外好手林彥廷、新秀喬納森和熊祥泰等人，洋將也有新面孔加入，總經理毛加恩認為，一切都相當新鮮，對新賽季充滿信心。

國王過去兩季在林書豪帶領下分別在PLG、TPBL捧冠，但隨著林書豪退休，萊恩和核心洋將曼尼高離隊，並由新主帥接手，面臨體系得重新建立等挑戰。毛加恩坦言，外界確實不看好他們，但他認為球隊依舊有競爭力，除了有林書緯、李愷諺等經驗豐富球員，洋將也有一定實力，新加入的尚迪上季在日本B2聯賽是得分王，且不佔球權，傑登能從1號位守到5號位，搭配原有3位洋將，是很適合的組合。

這季國王由57歲的派翠克執教，他很重視防守，林書緯說：「有時候他練球不練進攻，都在練防守，他剛來時大家不清楚他要的東西，對我們有一些抱怨，但現在越來越清楚，一切更上軌道。」

至於未來會由誰接下領袖位置？派翠克表示還在觀察，他過去帶隊和國王比賽時觀察到，同屬後衛的林書緯和李愷諺都是進攻型的控球，兩人攻守表現都很出色，但他期待有更多球員能跳出來。毛加恩則認為，現在球隊像回到剛成立時，「看到一些球員做出這4年可能沒看過的一些事，我很期待，尤其防守上面，我們可以更有系統、更有機會靠防守贏球，而不是單靠進攻。」

林書豪上個月突宣布引退，毛加恩表示，彼此持續保持聯絡，若他願意回來都很歡迎，但尚未確定是否為他舉辦引退儀式。

