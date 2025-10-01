自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》後「豪」時代換新血 國王力爭3連霸

2025/10/01 05:30

新北國王昨舉行媒體日活動，以全新風貌展開新賽季。（記者粘藐云攝）新北國王昨舉行媒體日活動，以全新風貌展開新賽季。（記者粘藐云攝）

教頭派翠克重防守 期待球員爭當領袖

新主帥派翠克。（新北國王提供）新主帥派翠克。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕連兩季奪冠的新北國王將以全新風貌展開2025-26賽季，核心球員林書豪退休，兩冠教頭萊恩卸任，改由美國籍教練派翠克接掌兵符，另外補進旅外好手林彥廷、新秀喬納森和熊祥泰等人，洋將也有新面孔加入，總經理毛加恩認為，一切都相當新鮮，對新賽季充滿信心。

國王過去兩季在林書豪帶領下分別在PLG、TPBL捧冠，但隨著林書豪退休，萊恩和核心洋將曼尼高離隊，並由新主帥接手，面臨體系得重新建立等挑戰。毛加恩坦言，外界確實不看好他們，但他認為球隊依舊有競爭力，除了有林書緯、李愷諺等經驗豐富球員，洋將也有一定實力，新加入的尚迪上季在日本B2聯賽是得分王，且不佔球權，傑登能從1號位守到5號位，搭配原有3位洋將，是很適合的組合。

這季國王由57歲的派翠克執教，他很重視防守，林書緯說：「有時候他練球不練進攻，都在練防守，他剛來時大家不清楚他要的東西，對我們有一些抱怨，但現在越來越清楚，一切更上軌道。」

至於未來會由誰接下領袖位置？派翠克表示還在觀察，他過去帶隊和國王比賽時觀察到，同屬後衛的林書緯和李愷諺都是進攻型的控球，兩人攻守表現都很出色，但他期待有更多球員能跳出來。毛加恩則認為，現在球隊像回到剛成立時，「看到一些球員做出這4年可能沒看過的一些事，我很期待，尤其防守上面，我們可以更有系統、更有機會靠防守贏球，而不是單靠進攻。」

林書豪上個月突宣布引退，毛加恩表示，彼此持續保持聯絡，若他願意回來都很歡迎，但尚未確定是否為他舉辦引退儀式。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中