體育 即時新聞

董座捐2000萬賑災 新北國王全隊變鏟子超人

2025/10/01 05:30

李愷諺（右圖）挺進災區馳援感動隊友，新北國王全隊將化身為「鏟子超人」前進災區協助。（新北國王提供）李愷諺（右圖）挺進災區馳援感動隊友，新北國王全隊將化身為「鏟子超人」前進災區協助。（新北國王提供）

〔記者粘藐云／新北報導〕花蓮光復鄉日前受到風災重創，新北國王董事長王文祥及夫人王范文華已捐贈2000萬元投入賑災，李愷諺等人身先士卒挺進災區馳援也感動隊友，總經理毛加恩昨宣布全隊將前進災區協助，希望能貢獻一己之力。

李愷諺已偕隊友

前往花蓮救災

李愷諺日前和隊友林金榜、林力仁前往花蓮協助救災，回想起當時情況仍相當震撼，他說：「災區的情況遠比想像中嚴重且震撼，像是災難電影的畫面，一走進去都是踩在泥土裡，要往下看才能看到房子，幾乎都淹超過1樓的一半。」

往返花蓮、台北救災後又馬上投入練球，李愷諺卻不喊累，他透露，外婆家之前也曾受到風災影響，「如果是我的家人遇到這樣的狀況，肯定也很無助，希望能幫一點忙。」

李愷諺等人的善舉影響國王團隊，毛加恩表示，國王全隊將前往花蓮救災，把過去團隊建立的活動改變形式，「去海邊躺著曬太陽，不如做有意義的事，實際去了才會更清楚狀況，或許能透過我們的平台分享更多即時資訊，讓更多民眾知道他們需要什麼，且這次我們帶一批很壯的男生去，能幫忙扛些東西。」

毛加恩透露，洋將同樣關心這次災情，目前人在日本打球的曼尼高在社群分享風災消息，希望讓更多人知道花蓮需要幫忙。沃許本表示，雖然自己只是球員，也希望盡一份力。

