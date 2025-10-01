自由電子報
體育 即時新聞

東契奇減18公斤 詹皇敲碗要菜單

2025/10/01 05:30

東契奇（右）與詹姆斯（左）盼聯手帶領紫金軍團重返榮耀。 （法新社）東契奇（右）與詹姆斯（左）盼聯手帶領紫金軍團重返榮耀。 （法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕湖人昨舉行新賽季媒體日，東契奇從上季的270磅（約122.6公斤）到本季的230磅（104.5公斤），減去18.1公斤體重，讓在一旁的詹姆斯笑說想效仿他的訓練菜單，目標聯手帶領紫金軍團重返榮耀。

40歲的詹姆斯將邁入打破歷史紀錄的第23個賽季，關於他何時退休的話題依舊是各界關注焦點，他表示，現階段自己對籃球仍充滿熱情，會打到不想打為止。

已跟大兒子布朗尼同場出賽過的詹姆斯也強調，不會刻意等到18歲小兒子布萊斯一起加入，「布萊斯有他的時間表，我有我的時間表，我不會等他。」他也補充，跟東契奇並肩作戰讓他打球充滿動力，但不會影響他的生涯決定，「因為那是我跟我老婆要討論的事。」

詹皇合約剩1年

東契奇將扛重任

2025-26年賽季將是詹姆斯加入湖人以來，首次剩下最後1年合約，外界普遍認為，湖人早已將未來重點擺在東契奇身上，雙方也在今夏提前完成3年1.65億美元（約50.3億台幣）續約。

東契奇上季季中轉戰湖人，被視為爭冠重要拼圖，只是他因疏於體態管理遭詬病，最終球隊季後賽止步首輪，今夏他勤於鍛鍊，身材變得更精實，在歐錦賽大殺四方，他也期待新賽季能維持好表現，與詹姆斯一起率隊挑戰冠軍。

