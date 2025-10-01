克蕭續投唯一機會︰道奇晉分區季後賽

克蕭（法新社資料照）

今外卡戰對紅人

大谷翔平（美聯社）

不敢掉以輕心

〔記者吳清正／綜合報導〕大聯盟季後賽今天開打，國聯西區冠軍道奇將在外卡戰首戰紅人，道奇除了要尋求成為4分之1個世紀以來，第1支衛冕世界大賽冠軍的球隊，更有個特別的任務，讓克蕭有機會在生涯最後季後賽投球。

道奇隊首戰推2屆塞揚獎、左投史奈爾先發，紅人隊則是火球男葛林先發打頭陣，兩軍首戰都展現勢在必得的決心，道奇隊日本強投山本由伸明投第2戰，若需要打到第3戰，投手大谷翔平將扛下重任。

請繼續往下閱讀...

已宣布將在季後引退的克蕭，本季仍繳出11勝2敗、防禦率3.36，不過，由於外卡戰最多打3場，道奇並未登錄他，道奇至少要打進分區季後賽，克蕭才有機會登板，道奇更希望用世界大賽冠軍讓克蕭的大聯盟生涯劃下完美句點。

雖然道奇被看好可以在外卡戰勝出，總教練羅伯斯並不敢掉輕心，他表示：「比賽不是紙上談兵，我們必須把握擁有的優勢，他們有很好的投手和運動能力，還有位偉大的總教練，我們必須做好萬全的準備，而我們已經準備好了。」

洋基今天則在主場迎戰死對頭紅襪，這是他們5年來首次在季後賽對決，上一次是2021年，紅襪在當時還是一戰決生死的美聯外卡戰淘汰洋基。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法