體育 即時新聞

大谷雙響砲開路 山本今接力搶晉級

2025/10/02 05:30

大谷翔平生涯首度在季後賽演出單場雙響砲。（路透）大谷翔平生涯首度在季後賽演出單場雙響砲。（路透）

〔記者羅志朋／綜合報導〕大聯盟季後賽昨開打，道奇、紅襪、小熊和老虎在3戰2勝制的外卡系列賽都贏球取得「聽牌」優勢，其中道奇團隊狂敲5轟，包含大谷翔平單場雙響砲，最終以10：5擊敗紅人，今天上午9點兩隊再次交手，道奇推出日籍山本由伸先發，只要贏球即可晉級國聯分區系列賽。

扛開路先鋒的大谷，首局首打席相中紅人格林100.4英里（約161.6公里）速球，一棒掃成右外野陽春砲，大谷表示，這球其實投得很刁鑽，他能有所反應，用最好的方式開局感覺很棒。

道奇5棒T.赫南德茲在第3、5局先後開轟，單場雙響砲，大谷延續火力，6局下轟出超大號2分砲，飛行距離達454英尺（約138.4公尺），生涯首度在大聯盟季後賽貢獻單場雙響砲，幫助球隊擴大領先，另吞下3K。大谷說，這球投得比較甜，能為球隊打下保險分很重要。

道奇牛棚掉漆

外卡賽驚險聽牌

7局上紅人先追回2分，8局上道奇牛棚被敲2安、奉送4次保送失3分，單局3投共用59球才止住失血未被翻盤，道奇教頭羅伯斯認為，後援投手投球太過謹慎，球數落後造成保送，讓對方不斷上壘出現大局。

當今最強終結者

滅洋基反撲火

另一場「基襪大戰」，9局下洋基進攻，無人出局滿壘危機，紅襪終結者查普曼連抓3個出局數驚險守成，紅襪3：1險勝，洋基成為大聯盟季後賽史上首支在9局下無人出局滿壘卻1分未得並輸球的球隊。

洋基高德施密特9局下率先敲安上壘，隊友卻無法將他送回來，他說，查普曼可能是當今全大聯盟最強的終結者，希望下次再度遭遇會有不一樣的結果。

