體育 即時新聞

特攻有料 第6躍居冠軍熱門

2025/10/02 05:30

特攻阿巴西已準備好迎接新賽季。（記者盧養宣攝）特攻阿巴西已準備好迎接新賽季。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕揮別低迷的一年，TPBL新北中信特攻新球季迎回旅日大將阿巴西，昨公布年度口號「Run And Dunk 衝擊」，總經理劉志威對團隊充滿信心，目標就是總冠軍。

TPBL本月11日開打，中信特攻喊出新賽季口號「Run And Dunk 衝擊」。（記者盧養宣攝）TPBL本月11日開打，中信特攻喊出新賽季口號「Run And Dunk 衝擊」。（記者盧養宣攝）

迎回阿巴西 留住兩老將

特攻上季僅拿下16勝20敗，排名第6無緣季後賽，休賽季找回去年轉戰日本B聯盟的阿巴西，也網羅華裔後衛林安龍、前富邦勇士好手簡廷兆，並與海神交易換來林任鴻，選秀指名台師大長人曾信武。外援方面，除有熟面孔馬可、飛克，也簽下蒙特內哥羅籍中鋒內馬和保加利亞國家隊隊長霸夫，展現重返榮耀的決心。

戰力比上季更完整，特攻被視為冠軍熱門，劉志威不諱言，最大目標就是金盃，但他表示，賽季很漫長，希望戰力平均發揮，期許成員都能保持健康。

阿巴西8月帶傷出戰亞洲盃，近期才正式加入團隊訓練，他認為，身體狀況雖然還在恢復中，但心態已100%準備好面對新賽季，對於球迷的期待完全沒有壓力，會努力幫助球隊贏下每一仗。

此外，特攻今夏成功留下兩名老將穩定軍心，41歲中鋒曾文鼎昨透露與球隊續約2年，2年後是否卸下戰袍屆時會再考量；35歲主控林韋翰近年飽受傷勢困擾，新賽季仍是特攻重要後場戰力，他表示，目前狀態是術後最佳，「暑假有加強訓練，希望收到不錯的效果。」

林韋翰2023年幫助特攻在T1聯盟勇奪隊史首冠，榮膺最有價值球員，同年進行膝蓋手術，他有感而發表示，「開刀後就不會有100%的狀態了，但只要上場就會全力以赴，也很感謝自己沒有放棄。」

