自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞錦賽》最後50m激戰 王冠閎200蝶奪金

2025/10/02 05:30

王冠閎（中）勇奪亞錦賽200蝶金牌。 （教練黃智勇提供）王冠閎（中）勇奪亞錦賽200蝶金牌。 （教練黃智勇提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕23歲的「台灣蝶王」王冠閎昨在印度舉辦的2025亞洲水上運動錦標賽游泳男子200公尺蝶式決賽，以1分56秒63摘下金牌。

保有3項蝶式全國紀錄的王冠閎，去年巴黎奧運200蝶闖進準決賽，以亞洲最佳的第11名作收，2023杭州亞運、成都世大運及今年德國萊茵魯爾世大運他都獲得200蝶銀牌。

這次亞錦賽，王冠閎把目標放在主項200蝶，但在首日的100蝶就力壓群雄摘金，50蝶雖僅獲得第4，但也以24秒14刷新他在5月全大運締造的全國紀錄24秒16，展現絕佳狀態。教練黃智勇表示，這次亞錦賽主要目標放在200蝶，但首日100蝶的金牌為他增添不少信心。

王冠閎昨在上午預賽繳出2分01秒75，以總排名第2闖進決賽。晚間的決賽，被排在第5水道的王冠閎前50公尺取得領先，雖一度被日本好手倉塚遼超越，但最後50公尺他加速甩開對手，率先觸牆。

已斬獲2金2銀

王冠閎這次亞錦賽除了斬獲100蝶、200蝶金牌，男子400公尺混合式接力、男女混合400公尺自由式都收下銀牌。

王冠閎這次除了個人賽，接力也是全力投入，對於愛徒的表現，黃智勇感到滿意，尤其前一晚他大概只睡5小時，「來之前我們有心理準備這次連4天的賽程會很辛苦，這樣的表現很不錯了！」放眼明年名古屋亞運，黃智勇表示，200蝶成績需持續突破，要刷新自己的全國紀錄，才有機會爭取佳績。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中