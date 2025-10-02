亞錦賽》最後50m激戰 王冠閎200蝶奪金

王冠閎（中）勇奪亞錦賽200蝶金牌。 （教練黃智勇提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕23歲的「台灣蝶王」王冠閎昨在印度舉辦的2025亞洲水上運動錦標賽游泳男子200公尺蝶式決賽，以1分56秒63摘下金牌。

保有3項蝶式全國紀錄的王冠閎，去年巴黎奧運200蝶闖進準決賽，以亞洲最佳的第11名作收，2023杭州亞運、成都世大運及今年德國萊茵魯爾世大運他都獲得200蝶銀牌。

這次亞錦賽，王冠閎把目標放在主項200蝶，但在首日的100蝶就力壓群雄摘金，50蝶雖僅獲得第4，但也以24秒14刷新他在5月全大運締造的全國紀錄24秒16，展現絕佳狀態。教練黃智勇表示，這次亞錦賽主要目標放在200蝶，但首日100蝶的金牌為他增添不少信心。

王冠閎昨在上午預賽繳出2分01秒75，以總排名第2闖進決賽。晚間的決賽，被排在第5水道的王冠閎前50公尺取得領先，雖一度被日本好手倉塚遼超越，但最後50公尺他加速甩開對手，率先觸牆。

已斬獲2金2銀

王冠閎這次亞錦賽除了斬獲100蝶、200蝶金牌，男子400公尺混合式接力、男女混合400公尺自由式都收下銀牌。

王冠閎這次除了個人賽，接力也是全力投入，對於愛徒的表現，黃智勇感到滿意，尤其前一晚他大概只睡5小時，「來之前我們有心理準備這次連4天的賽程會很辛苦，這樣的表現很不錯了！」放眼明年名古屋亞運，黃智勇表示，200蝶成績需持續突破，要刷新自己的全國紀錄，才有機會爭取佳績。

