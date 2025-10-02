自由電子報
體育 即時新聞

悍將狠「攪」色 讓黃彩帶握滿10局

2025/10/02 05:30

悍將魏全本季首安就力阻兄弟封王。（記者林正堃攝）悍將魏全本季首安就力阻兄弟封王。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟昨必須贏球，加上樂天敗給台鋼才能拿到隊史第20座季冠軍，樂天雖然輸球，但兄弟沒能守住領先，鏖戰至延長賽10局遭魏全本季首安狙擊，隨後蔡佳諺選到再見保送，終場5：6飲恨，下半季魔術數字仍維持「M1」，拋彩帶只得再等等。

兄弟球迷無法在新莊球場拋出封王彩帶。（記者林正堃攝）兄弟球迷無法在新莊球場拋出封王彩帶。（記者林正堃攝）

由於仍有全年度戰績第一要拚，中信昨原本就預計若拿下季冠軍僅會簡單慶祝。中信今天將移師主場洲際球場出戰味全龍，只要贏球就能拋下彩帶。

兄弟10局吞敗

下半季封王M1

昨保留比賽，兄弟由韋禮加接續登板，富邦則由江國豪續投。江國豪2局上連續3次保送，陳統恩適時一擊、宋晟睿野手選擇，讓兄弟單局拿到3分。不過，韋禮加8局下遇上亂流，吳俊偉接替登板卻遭董子恩敲安追平。

延長賽10局上，兄弟靠著代打王政順高飛犧牲打及許基宏本季第19轟拿到2分。10局下，呂彥青卻遭替補上場的魏全擊出2分打點安打，魏全上一支安打還是2022年，當時效力味全龍，本季轉隊後生涯第2安就成為逆轉戰局的關鍵。

魏全本季開張

舉足輕重首安

魏全表示：「畢竟今年還沒有安打，球季也到了尾聲，看過網路上很多批評，自己也想做好。這裡的機會比以前多，自己也想把握住。」

生涯首次站在MVP頒獎台上，對魏全來說很新鮮，雖然富邦已無緣季後賽，但身為球員他仍希望盡力讓進場球迷看得開心。

本季首安就力阻中信封王，魏全透露，他和樂天桃猿的陳晨威是好友，兩人賽前還有聯絡，「晨威叫我幫忙守下來，我說如果有上場就努力。」

