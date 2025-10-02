自由電子報
雄鷹完封猿 第一次季後賽有影

2025/10/02 05:30

魔鷹發揮歸隊效應，昨單場雙安串聯攻勢。（台鋼雄鷹提供）魔鷹發揮歸隊效應，昨單場雙安串聯攻勢。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台鋼雄鷹艾速特昨繳出6局無失分好投，和本土牛棚3本柱韋宏亮、陳柏清和林詩翔聯手以3：0完封樂天桃猿，只要今晚再扳倒樂天洋投威能帝，將攻上年度戰績第3，台鋼隊史首次的季後賽也將露出曙光。

雄鷹洋投艾速特先發6局無失分，收下本季第11勝。 （台鋼雄鷹提供）雄鷹洋投艾速特先發6局無失分，收下本季第11勝。 （台鋼雄鷹提供）

今挑戰威能帝

搶攻年度第3

艾速特先發6局僅被敲4支安打，只在4局上被攻上得點圈，加上牛棚三本柱也封鎖樂天打線，樂天整場僅獲得1個得點圈打數，4連敗期間場均僅拿2分，且有2場遭完封。

艾速特好投

魔鷹雙安跑回2分

台鋼則在魔鷹歸隊後產生化學效應，昨2局下敲安開啟攻勢，顏郁軒滾地球造成樂天一壘手余德龍失誤，郭永維短打推進至二、三壘，王柏融滾地球送回全隊第1分。4局下魔鷹安打再串聯攻勢，郭永維再補上高飛犧牲打，魔鷹單場雙安跑回2分。

艾速特奪下本季第11勝，刷新生涯單季最多紀錄，雖然在爭奪季後賽門票的高張力氛圍登板，他仍保持平常心去準備，剛好球隊攻擊火力越來越燙，希望剩餘能4場維持下去，「棒球是團隊運動，今年自己也投得還不錯，希望季後賽能維持好表現。」

台鋼和樂天的勝差原本在9月26日多達3.5場，近期台鋼掃出3連勝，樂天又吞下4連敗，雙方勝差縮小至0.5場，雖然台鋼今晚在嘉義市贏球就能攻上第3，但樂天將由本季年度MVP熱門人選威能帝扛下重任。

樂天先發輪值的「左右護法」魔神樂和威能帝，本季還沒有過單週同時敗投，今晚台鋼要力拚第1次，他們已在9月29日賞魔神樂敗投，今晚要突破最大高牆，希望複製去年8月31日、9月1日單週賞給魔神樂和威能帝敗投的紀錄。

