體育 即時新聞

猿攻頂東超? 卡總壓住奢侈念頭

2025/10/03 05:30

領航猿盧峻翔（前）休賽季期間加強運球及投籃訓練。 （記者陳志曲攝）領航猿盧峻翔（前）休賽季期間加強運球及投籃訓練。 （記者陳志曲攝）

土洋陣容大進補

問鼎PLG衛冕

〔記者粘藐云／新北報導〕PLG桃園領航猿昨舉辦開季媒體日，上季他們在PLG勇奪隊史首冠、東亞超級聯賽收下亞軍，這季補強後，外界看好他們有望再創佳績，但總教練卡米諾斯保守地表示，東超對手陣容更升級，要維持前兩名有點奢侈，現階段先以挺進6強為目標。

領航猿休賽季持續補強，網羅昔日「最強高中生」陳將双、205公分長人譚傑龍，洋將則找來前歸化球員阿提諾，另因洋將葛拉漢在交流賽受傷，緊急找來198公分的美籍前鋒米爾納。對於新成員，卡米諾斯表示，現階段得讓陳將双、譚傑龍盡快融入團隊，他也稱讚阿提諾展現極高企圖心，希望他能再次證明自己。

PLG這季多了洋基工程加入，卡米諾斯認為，聯盟狀態沒太大改變，但富邦勇士、台鋼獵鷹在休賽季都大動作補強，實力不容小覷，就他觀察，洋基的組隊方式和高雄鋼鐵人不太一樣，陣中較多有經驗的球員，但他們的洋將也有人剛從大學畢業，肯定會帶來一些不同的挑戰。

盧峻翔截長補短

強化運球功力

領航猿東超小組賽和琉球黃金國王、澳門黑熊和馬尼拉電氣同組，卡米諾斯不諱言，各隊大幅補強後，戰力提升不少，要維持上屆成績恐怕有難度。

當家一哥盧峻翔上季囊括雙料MVP，但他在6月亞洲冠軍聯賽扭傷右腳踝，缺席瓊斯盃和亞洲盃。他在養傷期間持續強化能力，「腳不能動，那就練手，且大家都會看我運球的狀況，所以這段期間我特別加強運球並增加投籃訓練。」

