陳將双對抗體脂 猿教練團觀戰

〔記者粘藐云／新北報導〕陳將双本季返台改披桃園領航猿戰袍，昨卻被副領隊暨發言人陳信安爆料，他剛入隊時是全隊體脂率最高，但現階段積極控制飲食，身形變得更精實，他說：「目前還沒量第2次，體脂不知道降了多少，但教練團都說眼睛感官有差。」

22歲的陳將双去年從世新大學畢業後赴中國打拚，加入CBA南京同曦，本季回到台灣職籃。他表示，和球隊磨合感覺還不錯，「卡總的體系會讓我打得比較輕鬆、自在，加上學長和洋將都給我很多鼓勵也會教我，學到滿多，他們很樂意分享經驗給我。」

陳將双不諱言，領航猿是衛冕軍，身為球隊新成員難免有些壓力，常在場上想東想西，「但卡總會要我做我該做的事，不要想太多，就去打。」對於新賽季能參與東亞超級聯賽，和東亞各國勁旅交手，他直呼很興奮也很期待。

這季加入的本土球員還有譚傑龍，卡米諾斯表示，現階段還在積極地了解兩人，想知道他們優勢為何，對於兩人的表現，卡總給予好評，「他們過去都是備受期待的球員也很有潛力，現在很努力地投入訓練，只是對他們來說會比較辛苦，因為其他隊友已一起打球好幾年，閉眼睛都知道對方要幹嘛，所以還需要點時間適應。」

