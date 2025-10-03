自由電子報
體育 即時新聞

全運會》廖奕淳意外傷退 北市連霸有憾

2025/10/03 05:30

北市主將廖奕淳賽前練習時不慎受傷。（全運會提供）北市主將廖奕淳賽前練習時不慎受傷。（全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台北市昨在雲林全國運動會競技體操收下男、女成隊金牌，雙雙完成衛冕，只是女子隊大將廖奕淳卻在賽前練習意外受傷，確定放棄19日登場的世界錦標賽，放眼明年名古屋亞運。

台北市完成女子成隊2連霸。（全運會提供）台北市完成女子成隊2連霸。（全運會提供）

今年世大運國手廖奕淳在上屆全運會收下高低槓、地板金牌及個人全能銀牌，也是台北市重返成隊金牌的大功臣。不料昨她在賽前練習意外傷到左膝，比賽時只能坐在輪椅上幫隊友加油。

少了廖奕淳，台北市仍有賴品儒、楊可玟、周美、趙品妍、江沛蓁等好手，最終以147.500分完成2連霸，屏東縣以141.600分獲銀牌，兩屆奧運國手「體操精靈」丁華恬領軍的新北市則拿到銅牌。

北市教練林祥威表示，「我願用100面全運會金牌換選手的健康，希望奕淳的傷勢不是最嚴重的情況。」

北市男團連4屆奪金

男子組方面，唐嘉鴻在單槓、地板、跳馬、雙槓成績都領先群雄，帶領北市以233.000分締造成隊4連霸，新北市拿銀牌。桃園市「鞍馬王子」李智凱在鞍馬資格賽繳出全場最佳的13.750分，挑戰6連霸志在必得。

