不只90分 林暉盛封王夜驚奇

兄弟收下第20座季冠軍。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟林暉盛昨在封王戰猛飆7局掉1分好投，率隊以6：2力退味全龍，勇奪隊史第20座季冠軍，洲際主場象迷開心拋下黃色綵帶，黃衫軍年度第一魔術數字也降至「M1」，最快今晚射鷹，進帳奪下第1張台灣大賽門票。總教練平野惠一直言，接下來的目標是全年第一和台灣大賽冠軍。

林暉盛先發7局失1分，榮獲下半季封王戰MVP。（記者廖耀東攝）

中信前天在延長賽被富邦逆轉，封王戰重擔突然落在林暉盛肩上，雖然他很緊張、睡不著，昨卻猛飆生涯最長的7局，只有7局上被張祐銘夯出陽春砲掉分，成為中信本季第1位至少7局僅掉1分的本土先發，平野惠一大讚：「能在這麼關鍵的比賽好投，很不了起，希望未來能延續下去。」

請繼續往下閱讀...

兄弟收下第20座季冠軍。

（記者廖耀東攝）

林暉盛直言，過去沒有投過這麼重要的比賽，當作最後一場在丟，「很開心有完成任務，一開始是設定5局，結果投到7局，我給自己打90分！」

7局好投

兄弟收第20座季冠

林暉盛在2023年選秀獲得第一指名，背負不小期待，前2季在一軍後援沒有好結果，今年二軍仍從牛棚出發，8月才轉先發，增加投球數的過程中就要上一軍支援先發，結果在4場繳出3勝1敗、防禦率2.86的好投，更成為封王戰的勝利投手。

「很驚奇！」林暉盛直言，季中突然轉先發，還要把球數拉起來，有很多不安，「但收到一軍先發的消息時，我就告訴自己，機會來了不要放棄，不管中間有多困難，很開心我撐過來了。」

最快今晚

直取台灣大賽門票

平野惠一不諱言，原本目標是包辦上、下半季冠軍，以及衛冕台灣大賽冠軍，「球隊一直都比較慢熱，今年熱機比較快，上半季就想拿下來，結果落空有點不甘心。」

今年包括張志豪和陳俊秀等老將有傷痛，但球隊貫徹「團隊作戰」的理念，平野惠一認為，球隊狀況不好時都有其他人挺身而出，這部分做得很好。

中信掃進史上最多的第20座季冠軍，只要剩下3戰都贏球，將會締造隊史最多的單季71勝，並成為2017-18年Lamigo桃猿後，史上第2支連2年70勝的球隊。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法