體育 即時新聞

封王關鍵／本土輪值翻身 魏碩成歸功紅中論

2025/10/03 05:30

魏碩成（資料照）魏碩成（資料照）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟上半季土投輪值數據一度排聯盟後段班，鄭浩均在6月7日歸隊後成功「美」化本土輪值，魏碩成和林暉盛更輪流扮演最扛的「五號先發」，讓本季中信土投先發勝率躍居全聯盟第一。

兄弟本土先發勝率 冠聯盟

在「美美」歸隊前，中信本土輪值只能靠鄭凱文奪先發勝，防禦率是墊底的5.56，如今中信本土輪值戰績13勝7敗，勝率高達6成50，2數據都是6隊之冠，而防禦率3.64則是僅次於味全龍隊，排名第2。其中，魏碩成多次上演「下剋上」戲碼，本季3勝分別是賞給徐若熙、布雷克和黃子鵬敗投，場場關鍵。

今年是魏碩成生涯首次單季保送率低於10%，改變從季前客座中信的日職名將工藤公康開始，當時他看魏碩成練投，一眼透視太想將球控在特定位置，向他提出「紅中論」，「你就往紅中投，反正球也不見得會跑到紅中，因為你的球滿會跑的。」

魏碩成被工藤大膽的理論嚇到，畢竟他自認球很慢，容易被打者掌握，才會想將球控在邊邊角角，但後來藉由數據發現，自己的球質其實並不差，讓他大膽嘗試工藤的方式，大膽進攻好球帶，鞏固中心後再擴散至內外角，投倒自己的比賽越來越少。

鄭浩均領軍的中信本土輪值，搭配魏碩成和林暉盛今年扛下11場先發勝，3投的勝率都至少5成大關，扮演先發輪值的「最強後盾」。

