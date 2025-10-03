自由電子報
體育 即時新聞

封王關鍵／平野育成3部曲 宋晟睿提前綻放

2025/10/03 05:30

黃韋盛（記者廖耀東攝）黃韋盛（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕陳子豪去年季後轉戰味全龍，台灣大賽MVP曾頌恩又因傷遇上生涯最大低潮，一口氣少掉27轟的中信兄弟打線，多虧許基宏的升級和詹子賢的復活減少衝擊，23歲的宋晟睿更證明自己的能耐，和黃韋盛都在總教練平野惠一的「育成3部曲」中開花結果。

宋晟睿4局下敲出安打幫助中信先馳得點。（記者廖耀東攝）宋晟睿4局下敲出安打幫助中信先馳得點。（記者廖耀東攝）

去年播種今年澆水

黃韋盛也成亮點

平野去年上任後端出「播種、澆水、開花」的育成3部曲，雖然今年應是「澆水之年」，宋晟睿更像邊澆水邊開花的階段，本季已貢獻「100安-10轟-10盜」的全能數據，60分打點更是陳子豪上季的打點數，攻守都頂上一席外野。

宋晟睿仍記得平野去年在澆水階段的嚴厲話語，「外野只有3個位置，你要自己拚出一個，我會很嚴厲地找出你的問題，你就針對這些問題去努力。」今年平野則放手讓他在漫長賽季去調整，他也會主動發掘問題，尋求平野的幫助。

7月15至26日，宋晟睿遭遇連續16打席無安打，在本季最大低潮之際，平野提點他不妨可參考去年的打擊站姿和站位，結果他在後續6戰狂敲4轟，他直言：「那是一個轉捩點。」

黃韋盛也是本季平野育成的亮點，頂上王威晨的三壘防區，在關鍵時刻的打擊展現強心臟，得點圈打擊率高達3成11。

中信「學長傳承」、「團隊作戰」的文化，宋晟睿從中受益良多，視野也不侷限在自身表現，開始學會觀察隊友，彼此分享。他說，「不可能只想要自己好，更希望團隊維持在好的狀態。」

