威能帝連15場好投 雄鷹成祭品

搶年度勝率第3

落後猿1.5場

〔記者羅志朋／綜合報導〕跨不過「大魔王」威能帝這一關，台鋼雄鷹昨以2：3不敵樂天桃猿中斷3連勝，樂天中止4連敗，同時樂天年度勝率5成17暫居第3，與第4的台鋼勝差拉開到1.5場勝差，兩隊都剩3場例行賽，已無對戰場次，台鋼爭奪季後賽門票難度很高，而年度第三的球隊將和全年勝率較低的季冠隊伍（可能是統一獅）將先打4戰3勝的季後挑戰賽，不過季冠球隊先取得1勝優勢，雙方爭取最後一張台灣大賽門票。

上週五威能帝在大巨蛋對台鋼先發8局被敲1安無失分，昨再度對壘表現依舊威風八面，先發7局被敲1安無失分，拿下本季第15勝和第13次單場MVP，對台鋼跨場連21局投球無失分，堪稱「台鋼殺手」。

威能帝從6月19日至今連繳15場優質先發，期間戰績9勝0敗，防禦率1.38、被打擊率1成63、每局被上壘率0.72，近期連21局無失分，近7場先發全奪勝投、期間防禦率僅0.75，目前以15勝和168K暫居聯盟雙冠王，累計防禦率2.01排名第4，強勢挑戰中職生涯首座年度MVP。

樂天昨4局上靠「小胖」林泓育轟陽春砲先馳得點，本季第9轟出爐，8局上台鋼左外野手王柏融追飛球，疑似影響中外野手紀慶然接球，讓宋嘉翔擊球落地形成幸運的二壘安打，導致後續掉分，9局下台鋼追回2分，兩出局二壘有人王柏融擊出右外野飛球遭接殺，形成最後一個出局數，單場4支0，累計打擊率降至2成36。

