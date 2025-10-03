自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

威能帝連15場好投 雄鷹成祭品

2025/10/03 05:30

猿先發投手威能帝。（樂天桃猿提供）猿先發投手威能帝。（樂天桃猿提供）

搶年度勝率第3

落後猿1.5場

〔記者羅志朋／綜合報導〕跨不過「大魔王」威能帝這一關，台鋼雄鷹昨以2：3不敵樂天桃猿中斷3連勝，樂天中止4連敗，同時樂天年度勝率5成17暫居第3，與第4的台鋼勝差拉開到1.5場勝差，兩隊都剩3場例行賽，已無對戰場次，台鋼爭奪季後賽門票難度很高，而年度第三的球隊將和全年勝率較低的季冠隊伍（可能是統一獅）將先打4戰3勝的季後挑戰賽，不過季冠球隊先取得1勝優勢，雙方爭取最後一張台灣大賽門票。

上週五威能帝在大巨蛋對台鋼先發8局被敲1安無失分，昨再度對壘表現依舊威風八面，先發7局被敲1安無失分，拿下本季第15勝和第13次單場MVP，對台鋼跨場連21局投球無失分，堪稱「台鋼殺手」。

威能帝從6月19日至今連繳15場優質先發，期間戰績9勝0敗，防禦率1.38、被打擊率1成63、每局被上壘率0.72，近期連21局無失分，近7場先發全奪勝投、期間防禦率僅0.75，目前以15勝和168K暫居聯盟雙冠王，累計防禦率2.01排名第4，強勢挑戰中職生涯首座年度MVP。

樂天昨4局上靠「小胖」林泓育轟陽春砲先馳得點，本季第9轟出爐，8局上台鋼左外野手王柏融追飛球，疑似影響中外野手紀慶然接球，讓宋嘉翔擊球落地形成幸運的二壘安打，導致後續掉分，9局下台鋼追回2分，兩出局二壘有人王柏融擊出右外野飛球遭接殺，形成最後一個出局數，單場4支0，累計打擊率降至2成36。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中