體育 即時新聞

球給志傑專場 職籃首登小巨蛋

2025/10/04 05:30

球給志傑專場 職籃首登小巨蛋林志傑征戰籃壇逾20年，是台籃指標人物。
（資料照）

〔記者吳孟儒／台北報導〕43歲的「野獸」林志傑本季將迎來最後一季，PLG台北富邦勇士昨也在開季記者會正式宣布，將於明年4月11、12日在台北小巨蛋將舉行引退賽，為他奮戰超過20年的籃球生涯謝幕。

林志傑檔案林志傑檔案

台籃指標球星

球給志傑專場 職籃首登小巨蛋職籃明年4月11、12日將首度登上台北小巨蛋，就是林志傑引退賽。
（記者吳孟儒攝）

明年4月引退賽

林志傑是台灣籃壇指標性球星，由於在場上的殺手特質鮮明，籃球場上也出現「球給志傑」的經典名言，這4字正是教練對他信任的最佳詮釋，他自2003年挑戰SBL超級籃球聯賽，幫助台啤兩度奪冠，後來轉戰CBA中國男子籃球職業聯賽，並於2019年返台加盟PLG富邦勇士，率隊締造3連霸，上季還完成連續5年人氣王殊榮。

招牌12號球衣

有機會跟著謝幕

隨著年紀增長，林志傑早已是不折不扣的老將，他不諱言其實上季就萌生退意，但跟球隊討論後決定本季季中可以安排引退賽，而對於台灣職籃史上首次將比賽搬進小巨蛋，他也相當期待，但希望大家不要只將焦點放在他要退休，而是能關注所有球員。至於標誌性的12號球衣是否會跟著一起退休，他笑說：「如果有這先例會很不錯也很榮幸。」

林志傑在上季冠軍賽拚到弄傷左手腕，目前還在復健中，確定趕不上開幕戰，會在醫生評估後決定回歸時間，他期望最後一季能保持健康，復出後健康打完每場比賽。

看到一起並肩作戰的學長即將高掛球鞋，周桂羽打趣說，目標把自己的大腿練粗一點，讓林志傑抱得輕鬆，替他在球員生涯劃下完美句點，而在一旁的傑哥也笑著回應，「那希望桂羽可以好好帶領我們了！」

