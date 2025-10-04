自由電子報
簡浩變簡總 懂球員要什麼

2025/10/04 05:30

夢想家林俊吉（左）終場前投進致勝三分球。（TPBL提供）夢想家林俊吉（左）終場前投進致勝三分球。（TPBL提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕夢想家本季最大變動就是改由40歲簡浩擔任總教練，他似乎更懂如何激勵球員！昨夢想家在TPBL屏東熱身賽靠「新台灣人」高柏鎧變射手，以及主控林俊吉關鍵時刻挺身而出，最終以111：109打敗中信特攻，也讓特攻的回鍋大將阿巴西26分白忙一場。

有效激將 夢想家搶頭香

上季還在球場奔馳的簡浩，如今褪下球衣改穿POLO衫站在場邊督軍，他更懂得用言語激勵球員，即使夢想家僅10位球員登錄，照樣拿下勝利。球團則指出，沒登錄的都是有傷，以保護球員為出發點，畢竟這只是熱身賽。

林俊吉最後12.3秒投進致勝三分球，他繳出18分、5助攻，霍爾曼斬獲20分、12籃板及6助攻，至於最大驚奇是主打禁區的高柏鎧，三分球3投全進，貢獻25分、13籃板和3阻攻。林俊吉認為，簡浩確實給球員很多信心；高柏鎧則指出，「是簡浩不斷鼓勵我，有空檔就出手，當然我休季期間也有跟助理總教練皮爾曼練投，調整投籃姿勢。」

另一場比賽，首節打完26分落後的新竹攻城獅，第四節回敬一波33：10攻勢，最終以98：88打敗高雄海神。獅一哥高國豪三分球3投全進，斬獲15分、4籃板、3助攻與3抄截，新洋將力獅19分外帶4助攻、4籃板、5抄截。至於海神兩大主力施晉堯、洋將艾德在上半場就受傷，也成為球隊開高走低的主因。

