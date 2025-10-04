自由電子報
全運會》丁華恬終於退燒 完成全能3連霸

2025/10/04 05:30

丁華恬抱病參賽，勇奪全運會女子競技體操全能金牌。 （全運會提供）丁華恬抱病參賽，勇奪全運會女子競技體操全能金牌。 （全運會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕代表新北市的「體操精靈」丁華恬昨在114年雲林全國運動會女子競技體操個人全能，抱病完成三連后，也給昨天生日的教練蔡恆政一份大禮。

丁華恬到雲林後就出現高燒症狀，直到昨天狀況才有好轉，跳馬11.666分、高低槓12.200分、平衡木13.200分跟地板12.233分，以總和49.299分摘金，銀牌為台北市賴品儒47.565分，台北市楊可玟46.865分獲銅牌。

丁華恬開心把吉祥物送給蔡恆政當禮物，她透露，「我每次全運會獎盃都會送給他，剛好這次又遇到教練生日。」丁華恬生涯首次在全運會奪個人全能金牌才15歲，如今她即將23歲，還想繼續拚下去，「至少要拚到2028洛杉磯奧運，但我也會慢慢思考未來退下來要做什麼。」

男子組方面，台北市「世界貓王」唐嘉鴻以78.598分摘金，銀牌為新北市莊佳龍的77.431分，桃園市「鞍馬王子」李智凱以74.865分奪銅牌。唐嘉鴻、李智凱很開心看到年輕一代莊佳龍的全能成績有所成長，兩人希望之後能組成更強的團隊，尋求以成隊方式進軍2028年洛杉磯奧運。

