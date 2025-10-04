中國千分級大賽 謝淑薇、何承叡分頭報喜

謝淑薇（左）挺進中國公開賽女雙4強。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕台灣網球頂尖雙打好手昨都在中國千分等級大賽奏捷，謝淑薇強勢挺進北京女雙4強，準備力拚決戰門票；至於何承叡上海大師賽男雙爆冷開胡，則締造職業生涯里程碑。

中國公開賽女雙第3輪，謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科克服0：3開局，6：4、6：3再挫米哈里可娃（斯洛伐克）／尼科爾絲（英國），第4種子「台拉聯軍」完成對戰4連勝，攜手晉級準決賽。今年已合力打下澳網、溫網雙料大滿貫女雙亞軍的謝淑薇／奧絲塔朋科，重新合拍默契漸入佳境，今下午強碰義大利第2種子衛冕者保莉妮／艾拉妮，由於對手去年巴黎奧運女雙鍍金、今年法網封后，將是小薇組合進軍冠軍戰的勁敵。

至於何承叡與地主布雲朝克特初登場歷經搶十激戰，終以7：6（7：3）、4：6、10：5力退德國單打名將茲維列夫及巴西前男雙球王梅洛的人氣組合，上海男雙16強就位。25歲的何承叡，大師賽首獲外卡參戰，本週ATP男雙排名76也正值新高，他與溫網搭檔布雲朝克再度攜手，又扳倒大名鼎鼎的茲維列夫／梅洛，足讓兩人士氣大振，期許再接再厲締造佳績。

