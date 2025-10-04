自由電子報
體育 即時新聞

洋基施利特勒好投 紅襪公敵指數飆升

2025/10/04 05:30

施利特勒（法新社）施利特勒（法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕洋基菜鳥施利特勒昨化身塞揚強投，先發8局無失分拿下勝投，率隊以4：0扳倒紅襪，小熊、老虎也分別擊敗教士、守護者，在3戰2勝制的外卡系列賽打到殊死第3戰晉級。大聯盟分區系列賽明天開打，國聯由小熊對釀酒人、道奇對費城人，美聯由洋基交手藍鳥、老虎強碰水手。

菜鳥變心愛洋基

殊死戰封鎖紅襪

24歲的施利特勒今年7月才上大聯盟，昨他熱投107球，飆出生涯最快球速100.8英里（約162.2公里），最後一球還有98.4英里（約158.4公里），成為大聯盟季後賽史上第1位投8局無失分，且飆出12K沒有保送的投手，洋基打線在4局下猛攻10人次灌進4分，力挺這位菜鳥在季後賽初登板奪勝投。

施利特勒老家在鄰近波士頓的麻州小鎮沃波爾，畢業於波士頓東北大學，兒時一家人都是紅襪球迷，前天他在賽前記者會上表明，過去全家都是紅襪迷，如今他是洋基選手，全家也改支持洋基。

此番言論引發紅襪球迷強烈抨擊，惡意留言滿天飛，施利特勒用好投讓「襪迷」靜默，「我知道賽前很多波士頓球迷的批評，有些人的言論已越線，對我來說就是化身沉默殺手，讓他們安靜下來。」

洋基教頭布恩盛讚施利特勒，「今晚有個新星誕生，他無所畏懼。」隊長賈吉則表示，施利特勒表現令人印象深刻，是球隊的秘密武器。

