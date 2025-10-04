自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

把教練唸到哭 換來兄弟年度2連霸

2025/10/04 05:30

把教練唸到哭 換來兄弟年度2連霸兄弟隊長王威晨（中）賽後率領全隊球員，向全場球迷喊話。
（記者廖耀東攝）

平野完成使命 直達台灣大賽

兄弟年度戰績2連霸，總教練平野惠一（左二）賽後與隊長王威晨相擁慶祝。（記者廖耀東攝）兄弟年度戰績2連霸，總教練平野惠一（左二）賽後與隊長王威晨相擁慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕卸下前天下半季封王的嚴肅神情，中信兄弟總教練平野惠一昨在球隊以2：0擊敗台鋼雄鷹、連2年奪下年度第1後終於露出笑容，甚至考慮坐計程車到澄清湖準備隔天的比賽，只因為不想讓別人看見他的眼淚，「年度第1是我當總教練的使命。」

過去中職球隊奪下年度第1，鮮少有總教練賽後向球迷發表演說，但平野從去年就帶入這項文化，昨晚更在全場7846名觀眾面前逐一感謝教練團成員，以及隊長王威晨、副隊長呂彥青。平野透露，去年奪下總冠軍的瞬間就在思考來年要如何拿下年度第一，「我知道台灣大賽很重要，但我當上總教練，最想完成就是全年第1。連續2年拿下，真的是放下心中大石頭。」

為突破上季表現，中信去年奪冠後就開檢討會議，平野更提醒教練團，自己會比去年更加嚴格，「特別是新任教練，我特別嚴格，有些人甚至被唸到哭了，但多虧這些台灣第一的教練團，我們才能完成任務。」

打擊高CP值 守備率趨近完美

中信去年是全聯盟火力最兇猛隊伍，今年各項打擊數據都下滑，卻能靠著2成9左右的得點圈打擊率，進帳全聯盟最多的530分，但平野認為，年度戰績2連霸的關鍵在防守，「很少有球隊因為打擊好而奪下年度第1，大多是投手和守備好的球隊較有機會。」

中信本季團隊守備率高達9成86，不僅高居6隊第1，更比去年9成85還高，只要剩餘2場正常發揮，將寫下2019年以來的團隊守備率7連霸，中信在這7年間進帳4次年度第一。中信連續2年率先殺進台灣大賽，領隊劉志威宣布，台灣大賽前2戰將在台北大巨蛋舉辦。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中