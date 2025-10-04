把教練唸到哭 換來兄弟年度2連霸

兄弟隊長王威晨（中）賽後率領全隊球員，向全場球迷喊話。

（記者廖耀東攝）

平野完成使命 直達台灣大賽

兄弟年度戰績2連霸，總教練平野惠一（左二）賽後與隊長王威晨相擁慶祝。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕卸下前天下半季封王的嚴肅神情，中信兄弟總教練平野惠一昨在球隊以2：0擊敗台鋼雄鷹、連2年奪下年度第1後終於露出笑容，甚至考慮坐計程車到澄清湖準備隔天的比賽，只因為不想讓別人看見他的眼淚，「年度第1是我當總教練的使命。」

過去中職球隊奪下年度第1，鮮少有總教練賽後向球迷發表演說，但平野從去年就帶入這項文化，昨晚更在全場7846名觀眾面前逐一感謝教練團成員，以及隊長王威晨、副隊長呂彥青。平野透露，去年奪下總冠軍的瞬間就在思考來年要如何拿下年度第一，「我知道台灣大賽很重要，但我當上總教練，最想完成就是全年第1。連續2年拿下，真的是放下心中大石頭。」

請繼續往下閱讀...

為突破上季表現，中信去年奪冠後就開檢討會議，平野更提醒教練團，自己會比去年更加嚴格，「特別是新任教練，我特別嚴格，有些人甚至被唸到哭了，但多虧這些台灣第一的教練團，我們才能完成任務。」

打擊高CP值 守備率趨近完美

中信去年是全聯盟火力最兇猛隊伍，今年各項打擊數據都下滑，卻能靠著2成9左右的得點圈打擊率，進帳全聯盟最多的530分，但平野認為，年度戰績2連霸的關鍵在防守，「很少有球隊因為打擊好而奪下年度第1，大多是投手和守備好的球隊較有機會。」

中信本季團隊守備率高達9成86，不僅高居6隊第1，更比去年9成85還高，只要剩餘2場正常發揮，將寫下2019年以來的團隊守備率7連霸，中信在這7年間進帳4次年度第一。中信連續2年率先殺進台灣大賽，領隊劉志威宣布，台灣大賽前2戰將在台北大巨蛋舉辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法