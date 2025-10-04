自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

黃韋盛套平野濾鏡 當今最強三壘手

2025/10/04 05:30

黃韋盛生涯首度待滿一軍，也成為主力三壘手。 （記者廖耀東攝）黃韋盛生涯首度待滿一軍，也成為主力三壘手。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕26歲的中信兄弟內野手黃韋盛不但生涯首度待滿一軍，還攻下一席「黃金內野」，獲得總教練平野惠一認證：「在我心目中，他就是6隊最好的三壘手。」

王威晨、江坤宇、岳東華和許基宏過去4年為中信打下3冠，堪稱最難被取代的黃金內野，但平野上任後就為內野高齡化做準備，去年讓黃韋盛競爭三壘，只是他因肩傷缺陣大半球季，今年成功頂上三壘，昨鎮守第79場，差1場成為2016年蔣智賢以來，中信出現王威晨以外的三壘獎項角逐者。

1.5軍逆勢上揚

王威晨點評及格

「其實我的目標只有常駐一軍。」黃韋盛直言，以前自己是1.5軍，今年心想一定要撐住，「季初我打得很差，就像在懸崖邊，平野帶我爬回來。以前低潮時，我都是用想的，現在會提早到球場特打增加球感，就算疲勞，也會騙自己沒有很累，養成日常習慣後，表現逐步回到正軌。」

即便三壘被黃韋盛頂替，王威晨不藏私傳授秘技，共享站位和打者習性，甚至各球場對守備的影響細節都親自傳授。看見黃韋盛的成長，王威晨評語是「及格」，直言攻守絕對能再更好。黃韋盛也說，「威晨提點我很多，有更多地方必須做得更細膩。」

除了黃韋盛冒出頭，22歲的張仁瑋亦在一軍扮演最佳配角，守位涵蓋內外野，兼任隊上「第一代跑」。季中時，平野總是嚴厲對兩人說，「你不是有這個實力才在一軍，而是因為我給你的機會。」如今這位日籍教頭給出感性評價：「他們是不可或缺的存在。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中