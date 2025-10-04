黃韋盛套平野濾鏡 當今最強三壘手

黃韋盛生涯首度待滿一軍，也成為主力三壘手。 （記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕26歲的中信兄弟內野手黃韋盛不但生涯首度待滿一軍，還攻下一席「黃金內野」，獲得總教練平野惠一認證：「在我心目中，他就是6隊最好的三壘手。」

王威晨、江坤宇、岳東華和許基宏過去4年為中信打下3冠，堪稱最難被取代的黃金內野，但平野上任後就為內野高齡化做準備，去年讓黃韋盛競爭三壘，只是他因肩傷缺陣大半球季，今年成功頂上三壘，昨鎮守第79場，差1場成為2016年蔣智賢以來，中信出現王威晨以外的三壘獎項角逐者。

1.5軍逆勢上揚

王威晨點評及格

「其實我的目標只有常駐一軍。」黃韋盛直言，以前自己是1.5軍，今年心想一定要撐住，「季初我打得很差，就像在懸崖邊，平野帶我爬回來。以前低潮時，我都是用想的，現在會提早到球場特打增加球感，就算疲勞，也會騙自己沒有很累，養成日常習慣後，表現逐步回到正軌。」

即便三壘被黃韋盛頂替，王威晨不藏私傳授秘技，共享站位和打者習性，甚至各球場對守備的影響細節都親自傳授。看見黃韋盛的成長，王威晨評語是「及格」，直言攻守絕對能再更好。黃韋盛也說，「威晨提點我很多，有更多地方必須做得更細膩。」

除了黃韋盛冒出頭，22歲的張仁瑋亦在一軍扮演最佳配角，守位涵蓋內外野，兼任隊上「第一代跑」。季中時，平野總是嚴厲對兩人說，「你不是有這個實力才在一軍，而是因為我給你的機會。」如今這位日籍教頭給出感性評價：「他們是不可或缺的存在。」

