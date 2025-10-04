自由電子報
體育 即時新聞

獅猿挑戰賽 連3年同場飆戲

2025/10/04 05:30

梁家榮猛打賞3打點，本季首度獲選單場MVP。 （樂天桃猿提供）梁家榮猛打賞3打點，本季首度獲選單場MVP。 （樂天桃猿提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕樂天桃猿昨打線大爆發，全場敲出14支安打，包含林政華陽春砲助威，最終就以7：3擊敗統一獅，加上另一戰中信兄弟完封勝台鋼雄鷹，樂天確定取得季後挑戰賽門票，連3年都要向獅隊「下戰帖」。

預計下週五開打

獅握有1勝優勢

本季中職全年度戰績排名出爐，兄弟勇奪下半季冠軍和年度勝率第一，直接晉級台灣大賽，獅隊拿到上半季冠軍和年度勝率第二，樂天昨則確定年度勝率排名第三，在預計下週五開打的4戰3勝制季後挑戰賽，連3年上演獅猿決鬥戲碼，這3次獅隊都先手握1勝優勢；另3隊年度排名部分，台鋼、味全龍、富邦悍將分居第4、5、6名。

前年季後挑戰賽樂天連贏3場，逆勢淘汰獅隊闖進台灣大賽，去年季後挑戰賽樂天只拿到1勝，最終以1勝3敗遭獅隊淘汰，無緣連3年打進台灣大賽，今年兩隊教頭依舊由獅隊林岳平和樂天古久保健二鬥法。

獅隊昨在2局下靠蘇智傑陽春砲先馳得點，3局上樂天一輪猛攻，敲5安外帶1次保送灌進5分反超前，獅隊先發洋投奧德銳投4.1局被敲9安，失6分吞下來台首敗，梁家榮繳3安猛打賞，打下3分打點，本季首度獲選單場MVP，6局上林政華的本季第9轟出爐，與林泓育並列全隊最多轟。

