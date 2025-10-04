悍將有封關任務 上次6連勝教頭是鑼總

悍將與龍隊之戰因觸身球引發衝突，兩隊一度清空板凳。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨靠前4局攻出2個3分大局奠定勝基，以6：3送給味全龍4連敗，相較8月完成22場僅拿5勝，最近一週內5戰全勝，暌違1871天再次拿到5連勝，今將在新莊城堡挑戰暌違2277天的6連勝。

悍將陳真本季首次獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦1局上趁張景淯2次觸身球，靠王念好高飛犧牲打、陳真2分打點二壘安打先馳得點，4局上再靠開局連續4支安打配合葉子霆高飛犧牲打再灌3分。6局下味全追回2分後，富邦先發洋投力亞士連續對劉基鴻、劉俊緯投出觸身球，引發兩隊清空板凳，但事態並未擴大，富邦由廖任磊接替力亞士，味全靠張祐嘉安打攻下第3分。

請繼續往下閱讀...

富邦總教練陳金鋒指出，連續2顆觸身球一定會有情緒，力亞士被安打又被抓投手犯規，當下沒那麼穩定，整個人也比較浮躁，再投下去控球不會好到哪裡，投手教練就決定換投。

昨屠龍5連勝 陳真MVP

富邦前次5連勝是2020年8月12至19日由洪一中掌兵符，還靠這波連勝衝到下半季首位，前次6連勝在2019年6月30日至7月11日則由陳連宏執教。由於8月並不穩定，富邦在壓力下出現連敗，陳金鋒表示，「希望選手學習在有壓力的狀況下怎麼去比賽，這是要去走過的一個過程。」

陳真3打數2安打2打點，本季首次獲選單場MVP，他認為，5連勝當然值得慶祝，也很高興今年首次拿到MVP，但球隊這幾年都是在無法與別人競爭的情況下才會連勝，「還是要想辦法突破，贏球團隊士氣當然好，但要先讓比賽內容是好的，這是我們可以控制的。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法