自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍將有封關任務 上次6連勝教頭是鑼總

2025/10/04 05:30

悍將與龍隊之戰因觸身球引發衝突，兩隊一度清空板凳。 （記者陳志曲攝）悍將與龍隊之戰因觸身球引發衝突，兩隊一度清空板凳。 （記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕富邦悍將昨靠前4局攻出2個3分大局奠定勝基，以6：3送給味全龍4連敗，相較8月完成22場僅拿5勝，最近一週內5戰全勝，暌違1871天再次拿到5連勝，今將在新莊城堡挑戰暌違2277天的6連勝。

悍將陳真本季首次獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）悍將陳真本季首次獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

富邦1局上趁張景淯2次觸身球，靠王念好高飛犧牲打、陳真2分打點二壘安打先馳得點，4局上再靠開局連續4支安打配合葉子霆高飛犧牲打再灌3分。6局下味全追回2分後，富邦先發洋投力亞士連續對劉基鴻、劉俊緯投出觸身球，引發兩隊清空板凳，但事態並未擴大，富邦由廖任磊接替力亞士，味全靠張祐嘉安打攻下第3分。

富邦總教練陳金鋒指出，連續2顆觸身球一定會有情緒，力亞士被安打又被抓投手犯規，當下沒那麼穩定，整個人也比較浮躁，再投下去控球不會好到哪裡，投手教練就決定換投。

昨屠龍5連勝 陳真MVP

富邦前次5連勝是2020年8月12至19日由洪一中掌兵符，還靠這波連勝衝到下半季首位，前次6連勝在2019年6月30日至7月11日則由陳連宏執教。由於8月並不穩定，富邦在壓力下出現連敗，陳金鋒表示，「希望選手學習在有壓力的狀況下怎麼去比賽，這是要去走過的一個過程。」

陳真3打數2安打2打點，本季首次獲選單場MVP，他認為，5連勝當然值得慶祝，也很高興今年首次拿到MVP，但球隊這幾年都是在無法與別人競爭的情況下才會連勝，「還是要想辦法突破，贏球團隊士氣當然好，但要先讓比賽內容是好的，這是我們可以控制的。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中