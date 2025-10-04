林栚呈飆膽量 卡位牛棚要角

林栚呈（記者陳志曲攝）

悍將版布雷克

連續16場無失分

〔記者徐正揚／台北報導〕林栚呈昨替富邦悍將守住本季最長5連勝、拿下個人第3次救援成功，自8月起在一軍出賽18場僅1場失分，目前連續16場出賽、14.2局無失分，富邦悍將投手教練許銘傑認為他進步關鍵在於投球策略與心態都有明顯改變，明年有機會在牛棚勝利組扮演更重要的角色。

許銘傑指出，林栚呈在上半季投球還會有點怕，和牛棚教練郭勇志不斷灌輸觀念、給予刺激，「我們跟他說，投手就算害怕，只要站上去，還是要投球，既然這樣，為什麼不大膽一點放手去投？搞不好人家更怕你！」

林栚呈身高195公分，許銘傑認為型態有點像布雷克，打者在視線上不好掌握，常會有「感覺是壞球，進來卻是好球」的情形，「隨著投球策略改變，可以抓到出局數，就會愈投愈有信心，當信心提升，會再回饋到投球策略上，兩者是相輔相成的。」

許銘傑表示，林栚呈去年出賽1場、投1局，今年出賽45場、投41局，確實進步很多，秋訓確定讓他關機一段時間，明年定位的大方向是往勝利組去規劃，「曾峻岳明年不一定負責最後1局，因為今年證明有人可以頂替第9局的位置，這對球隊是良性競爭。」

林栚呈則說，上、下半季最大的差別是心態，用平常心比賽，也確實更有自信，「我會繼續努力，希望把今年的狀態保持到明年。」

