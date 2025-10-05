自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

去年就有風聲 台鋼爆發3投玩線上博弈

2025/10/05 05:30

伍祐城（資料照）伍祐城（資料照）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中華職棒今年球季締造場均破萬名球迷進場的紀錄，打造前所未有的榮景，但風光背後卻潛藏危機，昨爆發台鋼雄鷹球員郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩線上博弈，遭聯盟和球團罰款、禁賽，更有匿名檢舉信件，直指泰宇運動行銷公司引誘球員參與賭博及違法金流行為，該公司雖嚴正否認，但無論事情真相為何，已對職棒形象造成嚴重傷害，聯盟和各球團不可等閒視之，必須從嚴處理。

陳冠豪（資料照）陳冠豪（資料照）

去年龍、悍4人事件

郭俞延（資料照）郭俞延（資料照）

即傳出不只一隊涉入

去年味全龍曾傳昇、郭天信、張政禹和富邦悍將曾峻岳涉足德州撲克博弈場所，結果曾傳昇遭讓渡，郭天信、張政禹和曾峻岳挨重罰，當時職棒圈就傳出有球員在玩線上博弈，且不只一隊，如今爆出台鋼3名球員涉入，恐怕只是冰山一角。

玩德州撲克或線上博弈雖非罪大惡極，但社會觀感不佳，若無法妥善處理恐引發負面連鎖效應，正如台鋼總教練洪一中所說，「職棒球員有寓教於樂的使命，身為職業選手有所得就要有所失。」

賭金是失控破口

中職不容再次被傷害

中華職棒曾多次在榮景時被有心人士利用、滲入，進而爆發假球案，甚至球團高層和總教練都涉入，成了人人喊打的過街老鼠，信譽完全破產；如今職棒再創巔峰，球員若因玩線上博弈積欠大筆賭債，被迫鋌而走險打假球，這是過去曾發生的案例，中職看似繁盛，實則脆弱到禁不起再一次的假球案。

台鋼查出由經紀人牽線

凸顯球員工會把關責任

這次經台鋼球團調查後，發現郭俞延是經由所屬泰宇經紀人推薦開始接觸線上遊戲，實際上更凸顯出球員經紀問題，隨著經紀公司增多，球員工會必須更加負起認證及管理之責，才能避免不肖人士伺機找到破口。

去年周思齊在大巨蛋引退儀式上有感而發，「是非之地就會有是非之人，是非之人就有是非之事，我們過去受過傷，我們現在好不容易站起來。」挺過「黑米事件」磨難，周董感謝球迷對中職不離不棄，只是球迷一再給中職機會，球員有沒有用高標準要求自己？千萬不要等到職棒跌落谷底才後悔莫及。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中