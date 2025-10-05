去年就有風聲 台鋼爆發3投玩線上博弈

伍祐城（資料照）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中華職棒今年球季締造場均破萬名球迷進場的紀錄，打造前所未有的榮景，但風光背後卻潛藏危機，昨爆發台鋼雄鷹球員郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩線上博弈，遭聯盟和球團罰款、禁賽，更有匿名檢舉信件，直指泰宇運動行銷公司引誘球員參與賭博及違法金流行為，該公司雖嚴正否認，但無論事情真相為何，已對職棒形象造成嚴重傷害，聯盟和各球團不可等閒視之，必須從嚴處理。

陳冠豪（資料照）

去年龍、悍4人事件

郭俞延（資料照）

即傳出不只一隊涉入

去年味全龍曾傳昇、郭天信、張政禹和富邦悍將曾峻岳涉足德州撲克博弈場所，結果曾傳昇遭讓渡，郭天信、張政禹和曾峻岳挨重罰，當時職棒圈就傳出有球員在玩線上博弈，且不只一隊，如今爆出台鋼3名球員涉入，恐怕只是冰山一角。

玩德州撲克或線上博弈雖非罪大惡極，但社會觀感不佳，若無法妥善處理恐引發負面連鎖效應，正如台鋼總教練洪一中所說，「職棒球員有寓教於樂的使命，身為職業選手有所得就要有所失。」

賭金是失控破口

中職不容再次被傷害

中華職棒曾多次在榮景時被有心人士利用、滲入，進而爆發假球案，甚至球團高層和總教練都涉入，成了人人喊打的過街老鼠，信譽完全破產；如今職棒再創巔峰，球員若因玩線上博弈積欠大筆賭債，被迫鋌而走險打假球，這是過去曾發生的案例，中職看似繁盛，實則脆弱到禁不起再一次的假球案。

台鋼查出由經紀人牽線

凸顯球員工會把關責任

這次經台鋼球團調查後，發現郭俞延是經由所屬泰宇經紀人推薦開始接觸線上遊戲，實際上更凸顯出球員經紀問題，隨著經紀公司增多，球員工會必須更加負起認證及管理之責，才能避免不肖人士伺機找到破口。

去年周思齊在大巨蛋引退儀式上有感而發，「是非之地就會有是非之人，是非之人就有是非之事，我們過去受過傷，我們現在好不容易站起來。」挺過「黑米事件」磨難，周董感謝球迷對中職不離不棄，只是球迷一再給中職機會，球員有沒有用高標準要求自己？千萬不要等到職棒跌落谷底才後悔莫及。

