日職嚴查博弈風暴 自首、法辦、罰款

〔記者龔乃玠／綜合報導〕職業體壇的線上博弈問題全球化，日本職棒今年2月也曾大規模爆發，合計8支球團16人捲入博弈風暴，包含前日本武士隊國手山岡泰輔、外崎修汰、歐可耶瑠偉等球星都涉入，最多人涉案的西武獅還出動球團社長奧村剛出面道歉，可知線上博弈無論在國內、外職業運動都是禁忌。

山岡泰輔是日職博弈問題的導火線，他因花了300萬日圓（約61萬台幣）參與國外線上撲克賽事震撼球界，一度被暫停棒球活動半個月，日職也要12支球團清查所屬選手並自首，合計揪出8隊16人，各球團合計祭出1020萬日圓（約210萬台幣）的罰款，不少選手都遭移送法辦，雖然都未被起訴，外界仍疾呼日職須正視問題，將線上博弈條例納入職棒規章中。

背叛球迷信任 絕非只是單純打牌

日職為挽回形象，將12球團繳納的基金合併罰款共3000萬日圓（約618萬台幣）捐給賭博成癮防治團體，日職會長榊原定征要各隊嚴正看待，西武球團社長奧村剛則在股東大會致歉，強調造成股東擔心和困擾，最後山岡泰輔也以「背叛球迷的信任」來表達歉意，說明線上博弈絕非單單打牌的問題。

