自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

日職嚴查博弈風暴 自首、法辦、罰款

2025/10/05 05:30

歐可耶瑠偉（資料照，產經新聞提供）歐可耶瑠偉（資料照，產經新聞提供）

季前連環爆

歐力士投手山岡泰輔（左）季前爆發參與國外線上撲克賽事。 （資料照，產經新聞提供）歐力士投手山岡泰輔（左）季前爆發參與國外線上撲克賽事。 （資料照，產經新聞提供）

8隊16人涉入

〔記者龔乃玠／綜合報導〕職業體壇的線上博弈問題全球化，日本職棒今年2月也曾大規模爆發，合計8支球團16人捲入博弈風暴，包含前日本武士隊國手山岡泰輔、外崎修汰、歐可耶瑠偉等球星都涉入，最多人涉案的西武獅還出動球團社長奧村剛出面道歉，可知線上博弈無論在國內、外職業運動都是禁忌。

外界疾呼日職

嚴格把關線上博弈

山岡泰輔是日職博弈問題的導火線，他因花了300萬日圓（約61萬台幣）參與國外線上撲克賽事震撼球界，一度被暫停棒球活動半個月，日職也要12支球團清查所屬選手並自首，合計揪出8隊16人，各球團合計祭出1020萬日圓（約210萬台幣）的罰款，不少選手都遭移送法辦，雖然都未被起訴，外界仍疾呼日職須正視問題，將線上博弈條例納入職棒規章中。

背叛球迷信任 絕非只是單純打牌

日職為挽回形象，將12球團繳納的基金合併罰款共3000萬日圓（約618萬台幣）捐給賭博成癮防治團體，日職會長榊原定征要各隊嚴正看待，西武球團社長奧村剛則在股東大會致歉，強調造成股東擔心和困擾，最後山岡泰輔也以「背叛球迷的信任」來表達歉意，說明線上博弈絕非單單打牌的問題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中