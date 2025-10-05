自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

萬人見證富邦 狂喜6連勝

2025/10/05 05:30

悍將魔力藍以10勝結束球季。（記者陳志曲攝）悍將魔力藍以10勝結束球季。（記者陳志曲攝）

魔力藍7局好投

悍將擊敗猿，拿到暌違2277天的6連勝。（記者陳志曲攝）悍將擊敗猿，拿到暌違2277天的6連勝。（記者陳志曲攝）

悍將唯一10勝

〔記者徐正揚／新北報導〕在新莊本季第8場觀眾人數破萬（不含統一獅主場）的見證下，富邦悍將昨在今年主場封關戰以7：2擊敗樂天桃猿，拿到暌違2277天的6連勝，追平富邦接手球隊後的最長連勝紀錄，魔力藍也以7局無失分的優質先發，成為富邦本季唯一的10勝投手，總教練陳金鋒表示，不管今年表現好壞，明年都是新的開始，選手要更努力打出成績回饋球迷。

富邦前次6連勝在2019年6月30日至7月11日，當時總教練是陳連宏。魔力藍用93球投7局，僅被打2支安打無失分，繼羅力、伍鐸、陳仕朋、索沙、羅戈後，成為富邦自2017年進軍中職第6位單季10勝投手，並中止生涯對樂天7連敗。

陳金鋒指出，這批年輕選手的長打雖然不多，重要的安打在連勝期間都有打出來，加上速度優勢讓作戰順暢度更好，雖然開季沒有很順利，最大收穫是有更多年輕人累積經驗，「每個人都可以頂替上來，不一定是誰在那個位置上，這是內部循環很好的競爭。感謝球迷對我們的支持，我們必須再更努力，打出更好的成績，回饋支持我們的球迷，這是我們要去努力，而且要達成的。」

魔力藍表示，能以對戰樂天首勝結束球季很有意義，今年也是開刀後第1個完整球季，能健康完成非常重要，經紀公司在休季期間應會與球團聯繫，接下來就看未來如何發展，「富邦今年雖然沒能打進季後賽，但我覺得明年很有機會，我很喜歡這支球隊，隊友對我都很好，給我一種家的感覺。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中