萬人見證富邦 狂喜6連勝

悍將魔力藍以10勝結束球季。（記者陳志曲攝）

魔力藍7局好投

悍將擊敗猿，拿到暌違2277天的6連勝。（記者陳志曲攝）

悍將唯一10勝

〔記者徐正揚／新北報導〕在新莊本季第8場觀眾人數破萬（不含統一獅主場）的見證下，富邦悍將昨在今年主場封關戰以7：2擊敗樂天桃猿，拿到暌違2277天的6連勝，追平富邦接手球隊後的最長連勝紀錄，魔力藍也以7局無失分的優質先發，成為富邦本季唯一的10勝投手，總教練陳金鋒表示，不管今年表現好壞，明年都是新的開始，選手要更努力打出成績回饋球迷。

富邦前次6連勝在2019年6月30日至7月11日，當時總教練是陳連宏。魔力藍用93球投7局，僅被打2支安打無失分，繼羅力、伍鐸、陳仕朋、索沙、羅戈後，成為富邦自2017年進軍中職第6位單季10勝投手，並中止生涯對樂天7連敗。

陳金鋒指出，這批年輕選手的長打雖然不多，重要的安打在連勝期間都有打出來，加上速度優勢讓作戰順暢度更好，雖然開季沒有很順利，最大收穫是有更多年輕人累積經驗，「每個人都可以頂替上來，不一定是誰在那個位置上，這是內部循環很好的競爭。感謝球迷對我們的支持，我們必須再更努力，打出更好的成績，回饋支持我們的球迷，這是我們要去努力，而且要達成的。」

魔力藍表示，能以對戰樂天首勝結束球季很有意義，今年也是開刀後第1個完整球季，能健康完成非常重要，經紀公司在休季期間應會與球團聯繫，接下來就看未來如何發展，「富邦今年雖然沒能打進季後賽，但我覺得明年很有機會，我很喜歡這支球隊，隊友對我都很好，給我一種家的感覺。」

