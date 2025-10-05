自由電子報
體育 即時新聞

羅戈登基防禦率王 MVP想投魔鷹

2025/10/05 05:30

羅戈確定拿下防禦率王。（中信兄弟提供）羅戈確定拿下防禦率王。（中信兄弟提供）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中信兄弟羅戈昨先發2局無失分，連18局沒掉分，累計防禦率降至1.84穩居聯盟榜首，台鋼雄鷹後勁防禦率1.89居次但已關機，統一獅洋投飛力獅今對兄弟先發必須投10局無失分，才能從防禦率1.99超越羅戈躍居聯盟第一，也讓羅戈可以提前發表「得獎感言」。

王政順（左二）3局上敲出本季第3轟。（中信兄弟提供）王政順（左二）3局上敲出本季第3轟。（中信兄弟提供）

去年羅戈效力富邦悍將防禦率2.16居聯盟第3，今年轉投兄弟更上一層樓，「很開心，感謝隊友和後勤團隊，如果沒有他們的幫助，我也無法拿下防禦率王。」

羅戈和後勁、威能帝三大洋投都有機會入圍年度MVP，但若手握選票，羅戈強調會投給台鋼洋砲魔鷹，「今年季中魔鷹歷經喪妻之痛，他依舊拋開場外煩惱、專注在場上，堅持打完一整季，繳出3成以上打擊率，25轟也是全聯盟最多，對台鋼球團甚至整個聯盟都有很大的影響力。」

由於兄弟已拿到下半季冠軍和年度戰績第一，昨做出「16上16下」球員異動，先發陣容以二軍年輕選手為主，4棒王政順在3局上轟3分砲獲選單場MVP，加上羅戈和本土投手群聯手助隊以4：1擊敗台鋼拿下3連勝，王政順表示，希望繼續維持好狀態，全力備戰台灣大賽。

兄弟拿下本季第70勝，平野惠一成為中職史上第一位執教前兩年都拿到70勝的教頭，他表示，比較在意每個月的勝率，例如9月是艱困時期，目標至少5成勝率，最終也以10勝9敗達標，「兩年都拿到70勝，多虧選手努力，感謝他們。」

