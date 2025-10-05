自由電子報
藍寅倫代打再見轟 鷹悍二軍今殊死戰

2025/10/05 05:30

藍寅倫（右一）擊出代打再見轟。（中職提供）藍寅倫（右一）擊出代打再見轟。（中職提供）

〔記者林宥辰／新北報導〕一、二軍都兵鋒正勁的富邦悍將，昨力拚雙喜臨門，在二軍總冠軍賽和台鋼雄鷹第4戰交手，手握聽牌優勢的富邦二軍，一度靠著林莛淯9局上3分砲逆轉比數，但9局下遭藍寅倫代打再見3分砲狙擊，5：6輸球，雙方將戰局延長到今天殊死戰。

雙方打完7局2：2平手，台鋼吳柏萱在8局下擊出職棒生涯首轟，一度助隊領先，但9局上，林莛淯開轟讓富邦取得2分領先，陳鐿中9局下登板，在僅差1人次奪冠的狀況下，連遭董秉軒、湯家豪敲安，最終35歲老將藍寅倫一棒延長戰線，也寫下二軍冠軍賽史上首支「代打再見轟」紀錄。

中職36年的二軍總冠軍今天出爐，一軍季後賽則訂10日開打，樂天桃猿為備戰4戰3勝制的首輪挑戰賽，昨將9位主力球員降二軍，更安排洋投不必隨隊新莊，休養備戰季後賽。樂天王牌威能帝本季拿下15勝、168次三振，已篤定拿下兩座個人獎。

除了魔神樂、威能帝「左右護法」，樂天第3名洋將名額選擇波賽樂或凱樂，是關注焦點，總教練古久保健二表示，季後賽名單會以一整年跟著球隊拚戰的選手做為優先考量，而被問及洋投抉擇，他則笑說：「開打前大家就知道了。」

