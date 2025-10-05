TPBL熱身賽》年薪估2500萬 阿巴西自證超值

特攻阿巴西（左）即使未達到最佳狀態仍狂飆30分，率隊擊潰雲豹。（TPBL提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕旅日回歸的「黑豹」阿巴西在TPBL熱身賽展現宰制力，延續前一場拿26分的手感，昨再狂飆30分，率領新北中信特攻以101：81輕取桃園雲豹。

獨攬30分 率特攻痛宰雲豹

特攻今夏祭出5年合約綁定阿巴西，外界推估年薪高達2500萬元，成為本土「薪」一哥，他也證明球隊沒看走眼，昨上半場就轟下23分，全場17投13中，效率值高達+28，助隊全場一路保持領先，讓勝負提早定調。

阿巴西在亞洲盃傷到腳踝休了1個月，熱身賽前一週才加入訓練，他表示，雖這兩場手感還不錯，但整體發揮沒有達到預期，像是防守溝通，還有在場上大打小的機會，應該要做得更明確，他自認現在還未達到最佳狀態，會持續修正，在開季要有更好的表現。

特攻團隊命中率達54.7%，三分球30投13中，飛克18分，霸夫10分，新成員林任鴻三分球2投2中拿6分，他說：「上一場外線出手都沒進，但已經過去了，應該要專注當下，希望可以再加強防守，融入球隊體系。」

夢想家連勝 張宗憲飆21分

雲豹三分球31投僅3中種下敗因，麥卡洛23分為全隊最高，曹薰襄11分是本土最佳，本土一哥高錦瑋10投僅2中、拿7分。

另一場，僅登錄10人的福爾摩沙夢想家，靠著張宗憲斬獲21分，高柏鎧19分、15籃板，以94：88力退新竹攻城獅，拿下2連勝。

