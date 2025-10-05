自由電子報
體育 即時新聞

TPBL熱身賽》國王超人行程累了 首戰遭逆轉

2025/10/05 05:30

國王林彥廷（中）第3節投進壓哨三分球。（新北國王提供）國王林彥廷（中）第3節投進壓哨三分球。（新北國王提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕進入後林書豪時代的新北國王，日前才到花蓮災區當「鏟子超人」，全隊帶著疲憊的身體前往屏東參加TPBL熱身賽，最終沒能守住14分領先，最終以100：105遭台北戰神逆轉。

戰神丁聖儒單場貢獻20分。（TPBL提供）戰神丁聖儒單場貢獻20分。（TPBL提供）

隨著林書豪退休，冠軍教頭萊恩、洋將曼尼高也都離隊，改由派翠克執掌兵符，戰力重創加上新體系要適應，也讓國王本季挑戰衛冕添加變數。

被視為國王最大補強的林彥廷，昨在第3節投進讓全場驚呼的大號壓哨三分球，總計上場19分鐘，拿下7分、3籃板，他自認表現還可以更好，但也不會給自己太大壓力。

日前全隊赴花蓮救災

國王在熱身賽前先到花蓮救災，回家鄉幫忙的林彥廷也有感而發的說：「真的要眼見為憑，現場看很痛心，有空還是可以去幫忙。」他也透露姊夫就是光復受災戶，希望他們能早點恢復正常生活。

國王第4節進攻大當機，被戰神打出28：16的攻勢逆轉戰局，尚迪攻下19分，李愷諺的8分已是本土最多。對於首次執教就吞敗，派翠克認為，因全隊日前到花蓮幫忙，導致身體有點疲憊，這場主要是讓球員輪番上陣找比賽感覺，之後會持續調整、磨合。

戰神主控丁聖儒攻下20分、7助攻、4抄截，他指出，兩隊都還在磨合，他們在細節上執行地更好才能勝出，雷蒙恩進帳17分，19歲新秀謝銘駿打7分鐘就高效率獲得9分。

