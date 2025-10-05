自由電子報
TPVL》陳建禎首戰踢鐵板 天鷹老總爆料有內情

2025/10/05 05:30

台北伊斯特快攻手曾祥銘進帳10分。（TPVL提供）台北伊斯特快攻手曾祥銘進帳10分。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL台鋼天鷹昨踢館天母體育館迎來隊史首戰，最終以22：25、20：25、21：25，不敵台北伊斯特敗下陣來，隊長陳建禎攻下本土最高10分，他坦言，身為隊長有時太在意球隊，反而忽略掉自己，仍在調整節奏。

陳建禎（右一）率領台鋼天鷹迎來隊史首戰，可惜出師不利。（TPVL提供）陳建禎（右一）率領台鋼天鷹迎來隊史首戰，可惜出師不利。（TPVL提供）

35歲「黑狗」陳建禎曾帶領台灣隊在2018年雅加達亞運奪下銅牌，今年結束8年旅日生涯回台加盟天鷹，也讓球隊被視為冠軍熱門，不過昨首戰踢到鐵板無緣開胡。陳建禎坦言，自己與團隊的包袱都太重，「今天只打了一部分好球，沒辦法持續到最後，狀況確實不是很理想，有不少不該出現的失誤。」

旅日老將返台效力

暫時甩不開包袱

天鷹總經理王澄緯昨賽前爆料，陳建禎不僅毫無學長的架子，還會幫管理收便當，這位台灣排壇指標性人物也坦言，身為球隊領袖會不自覺幫團隊做太多，「我太想幫助球隊，反而忽略掉自己，忘記要先把自己顧好。」不過陳建禎隨後也樂觀表示，賽季還很長，笑著走到最後的才是贏家，此場敗仗對團隊也是很寶貴的一堂課。

伊斯特經歷開幕週2連敗後，昨迎來隊史首勝，總教練李國源如釋重負表示，「說沒有壓力其實是騙人的，但我們還是按部就班，任何改變與調動都是要讓球隊往好的方向前進。」他強調，天鷹是實力強勁的對手，但團隊先在上週進行2戰，能比較早發現問題，此役本土和外援的配合上建立更好的連結，是能獲勝的關鍵。

