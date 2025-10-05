自由電子報
全運會》李智凱6連霸 愛恨併腿迴旋

2025/10/05 05:30

李智凱（全運會提供）李智凱（全運會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「鞍馬王子」李智凱昨在雲林全運會男子競技體操締造6連霸，「世界貓王」唐嘉鴻也在拿手的單槓完成4連冠，兩位奧運得牌名將都有信心延續狀態，在雅加達世錦賽爭取佳績。

李智凱鞍馬設定難度分原本試著提高到5.4分，但後來變成5.2分，不過執行分8.766，總分13.966，仍是這3天來最佳，「以為昨天比完全能，今天可能身體比較疲勞，但整個狀況其實挺好的。」東京奧運鍍銀的李智凱，去年意外無緣巴黎奧運，動手術休息復健逾半年，今年復出征戰世界盃挑戰賽，為因應體操新周期規則變化，一套動作中最多只能有4個擅長的湯瑪士迴旋，其餘得用併腿迴旋或編排新動作組合，29歲的他說：「併腿迴旋就是最熟悉的陌生人，對它就是又愛又恨，現在還在嘗試中，盡快找到屬於自己的節奏。」

巴黎奧運銅牌唐嘉鴻，本屆全運會穩定發揮，延續男子成隊、個人全能鍍金氣勢，單槓笑納第3面金牌，賽後他感謝親友團連3天在場邊加油，「特別是我太太，平常訓練跟比賽都非常支持，家人這次也到現場，好久沒在國內比賽，聽到他們喊聲很溫馨，也更有衝勁。」

