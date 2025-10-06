自由電子報
世錦賽雙銅》郭婞淳飲控有成 備戰亞運心繫災區

2025/10/06 05:30

郭婞淳（右2）拿下兩面銅牌。（鄭富元提供）郭婞淳（右2）拿下兩面銅牌。（鄭富元提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕「舉重女神」郭婞淳昨在挪威舉行的舉重世界錦標賽女子58公斤級A組亮相，她在抓舉繳出96公斤，另外挺舉128公斤、總和224公斤，並在挺舉、總和獲得2面銅牌，為明年名古屋亞運增添信心。

31歲的郭婞淳去年巴黎奧運奪下女子59公斤級銅牌，締造連3屆奧運奪牌的壯舉。不過，原本就有傷在身的她，奧運後持續養傷，同時為轉換量級做準備，她在今年5月的舉重亞錦賽帶傷出擊，並於女子59公斤級摘下挺舉、總和的銅牌。由於國際舉重總會（IWF）今年6月後調整量級，郭婞淳從原本59公斤級改為58公斤級，即便僅1公斤差距，她仍積極控制飲食，希望有更理想的表現。

郭婞淳昨在抓舉開把94公斤，接著挑戰96公斤過關，可惜第3次試舉98公斤失敗，抓舉排在第5名。挺舉方面，郭婞淳第1次試舉124公斤因曲肘失敗，但她很快調整好自己，接著順利舉起125公斤、128公斤，最終挺舉排第3，總和也拿下第3名。

參加世錦賽

預先認識明年對手

對於這次世錦賽，郭婞淳表示，主要想先看看目前世界上競爭對手有哪些人，持續為明年名古屋亞運做準備，「一路走來都不容易，心中充滿感謝，謝謝一切人、事、物，還有大家的支持和加油，接下來我會為亞運繼續努力！」來自東台灣的她也心繫國內風災的災情，喊話「請大家為花蓮台東加油！」

