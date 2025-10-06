TPBL熱身賽》吳曉謹綠葉翻紅 飆外線大躍進

吳曉謹（右）飆進5顆三分球，拿下23分。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄海神昨在熱身賽最後一戰靠著射手吳曉謹繳出全場最高23分，終場以93：79輕取台北台新戰神，熱身賽收下1勝1負。

海神近期受到傷病所擾，昨僅剩8名可用之兵，但全隊將士用命，此仗從開賽壓制對手，共3人得分上雙，吳曉謹飆進5記三分球、砍下23分，胡瓏貿貢獻17分、7籃板，替補上陣的呂威霆攻下18分。

海神執行長

看好球季表現

海神上季改由德國籍教練費雪執掌兵符，過去偏向「綠葉」的球員輪流繳出不俗表現，像是在布銳克曼離隊後扛起控球重責的陳懷安，還有攻守表現大躍進的蘇文儒，都逐漸找到在球隊的定位，成功證明自己。海神執行長李偉誠先前點名，看好吳曉謹有望成為新賽季奇兵，「他在休賽季非常努力訓練，而他的年紀也到了應該成熟的階段。」

被球隊執行長看好，30歲的吳曉謹表示，上季開季前幾場都有不錯發揮，但可能後來有點鬆懈，導致表現下滑，「希望今年能整季都維持好自己的體能跟手感，表現能超越上個賽季。」

國王逆轉雲豹

林彥廷砍17分

新北國王和台啤雲豹一戰，衛冕軍國王克服最多13分落後，下半場上演逆轉秀，終場以99：89擊退台啤雲豹。國王新成員林彥廷繳出本土最高17分，洋將尚迪攻下全場最高22分；雲豹方面，林信寬貢獻全隊最高20分，麥卡洛拿下18分、12籃板。

