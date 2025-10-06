LPGA樂天錦標賽》南韓黄裕敏封后 錢珮芸並列第4

錢珮芸以總桿274桿並列第4名作收。（美聯社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將錢珮芸昨在LPGA樂天錦標賽最後一輪一度衝上領先，可惜第17洞吞下柏忌，最終繳出70桿，以總桿274桿並列第4，進帳11萬7177美元獎金，且在積分上有不少幫助，有利於她保住下季LPGA參賽權；南韓女將黄裕敏這回合以67桿繳卡，並以總桿271桿封后。

錢珮芸在前3回合打完暫並列第2，且只落後領先者1桿，昨最後一輪她打出不錯開局，前4洞抓下3鳥，衝上單獨領先，但她接連在第5、6洞吞柏忌，而轉場後在第11、15洞抓下小鳥，和領先者僅差1桿差距，可惜她在第17洞柏忌，也退出爭冠行列。

和生涯首冠擦身而過，錢珮芸仍給這週自己的表現打了95分，她認為，心態調適得不錯，「就像在第2輪的時候，我吞了一次雙柏忌，但我學習轉念，去想一些快樂的事情，還有爸爸也來陪著我，讓情緒更穩定一些。」錢珮芸提到，這週她和美國前球后N.科達、梅根康等名將同組，收穫很多，「我看到她們非常專注在每一桿，即便也會有失誤，但看起來都像在她們掌握之中，不會輕易被影響。」

