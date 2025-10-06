自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

LPGA樂天錦標賽》南韓黄裕敏封后 錢珮芸並列第4

2025/10/06 05:30

錢珮芸以總桿274桿並列第4名作收。（美聯社資料照）錢珮芸以總桿274桿並列第4名作收。（美聯社資料照）

錢進帳11萬美元

有利下季LPGA參賽權

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅外女將錢珮芸昨在LPGA樂天錦標賽最後一輪一度衝上領先，可惜第17洞吞下柏忌，最終繳出70桿，以總桿274桿並列第4，進帳11萬7177美元獎金，且在積分上有不少幫助，有利於她保住下季LPGA參賽權；南韓女將黄裕敏這回合以67桿繳卡，並以總桿271桿封后。

錢珮芸在前3回合打完暫並列第2，且只落後領先者1桿，昨最後一輪她打出不錯開局，前4洞抓下3鳥，衝上單獨領先，但她接連在第5、6洞吞柏忌，而轉場後在第11、15洞抓下小鳥，和領先者僅差1桿差距，可惜她在第17洞柏忌，也退出爭冠行列。

和生涯首冠擦身而過，錢珮芸仍給這週自己的表現打了95分，她認為，心態調適得不錯，「就像在第2輪的時候，我吞了一次雙柏忌，但我學習轉念，去想一些快樂的事情，還有爸爸也來陪著我，讓情緒更穩定一些。」錢珮芸提到，這週她和美國前球后N.科達、梅根康等名將同組，收穫很多，「我看到她們非常專注在每一桿，即便也會有失誤，但看起來都像在她們掌握之中，不會輕易被影響。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中