體育 即時新聞

葉保弟逆轉轟 台鋼年度5成勝率達標

2025/10/06 05:30

葉保弟逆轉轟 台鋼年度5成勝率達標台鋼葉保弟8局下轟出逆轉戰局3分砲，最終以4：3氣走味全龍。
（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕不可思議的夢劇本！台鋼雄鷹昨在本季球隊例行賽最終戰，靠葉保弟8局下轟出逆轉戰局的3分砲，澄清湖主場破萬名球迷瞬間沸騰，最終就以4：3氣走味全龍，年度戰績59勝59敗2和，勝率剛好站上5成大關，葉保弟生涯首度獲選單場MVP，他感性地說，「球迷的吶喊，教練團的信任，讓我打出這支全壘打，真的很謝謝他們。」

台鋼無緣打進季後賽，不過最後兩場澄清湖主場賽事，都湧入逾萬名球迷力挺。（記者李惠洲攝）台鋼無緣打進季後賽，不過最後兩場澄清湖主場賽事，都湧入逾萬名球迷力挺。（記者李惠洲攝）

生涯首轟

葉保弟逆轉轟 台鋼年度5成勝率達標台鋼林詩翔9上登板，拿下本季第30次救援成功。
（記者李惠洲攝）

首度獲選單場MVP

26歲的葉保弟非棒球名校出身，國手資歷一片空白，身為選秀落榜生，曾任台鋼訓練員、自主培訓選手，前年才升格正式球員，只是一軍生涯成績不佳，累計打擊率1成84，出賽62場、花了136打數才敲出生涯首轟，一棒當英雄。

轟出大牆繞壘當下，葉保弟笑說，「我在多少打數0轟的排行榜，有點壓力，打出去第一個想法是，Yes，我終於脫離這個魔鬼了！」

看到子弟兵敲出生涯首轟，台鋼總教練洪一中非常感動，「保弟本身就很有故事，今年最後一場比賽的最後一打席，他竟然可以轟出逆轉3分砲，我很開心，這畫面應該會留給現場球迷很久、很好的印象，這對明年球季觀眾進場是有加分的，很幸運最後一刻出現這個畫面，也恭喜保弟。」

台鋼年度勝率5成位居全聯盟第4，無緣進季後賽，不過最後兩場澄清湖主場賽事，都湧入逾萬名球迷力挺，洪總溫情喊話，「各隊戰績排名底定，球迷還願意進場為球隊加油，我很感動，也謝謝球迷，年初承諾要打進季後賽的支票沒兌現，希望明年可以兌現這張支票。」

台鋼擊敗富邦

奪二軍總冠軍

台鋼昨天在嘉義舉行的二軍總冠軍賽，也以5:1擊敗富邦悍將，最終3勝2敗拿下年度總冠軍。

味全龍李凱威昨敲雙安，以134安、28盜壘，暫居雙冠，領先樂天桃猿陳晨威的131安、27盜，樂天今聯盟最終戰對統一，陳晨威能否逆轉勝，成為焦點，其他投打獎項幾乎都已確定。

