體育 即時新聞

球員線上博弈惹議 吉力吉撈籲愛惜羽毛

2025/10/06 05:30

味全龍吉力吉撈．鞏冠喊話，「我絕對不會碰賭博，身為職棒球員工會理事長，希望球員愛惜羽毛，更自愛一點。」（記者李惠洲攝）味全龍吉力吉撈．鞏冠喊話，「我絕對不會碰賭博，身為職棒球員工會理事長，希望球員愛惜羽毛，更自愛一點。」（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中職去年爆發德州撲克事件，近期再爆台鋼3名球員玩線上博弈引發熱議，味全龍吉力吉撈．鞏冠喊話，「我絕對不會碰賭博，身為職棒球員工會理事長，希望球員愛惜羽毛，更自愛一點。」

感慨選手職業意識要再提升

31歲的吉力吉撈兒時在台中讀書，是在地興農牛球迷，他透露，有一天看牛隊贏球很開心，結果隔天爆發假球案，「當時我讀小學，就一直哭啊，想說為什麼中職會變成這樣？以後我還要打職棒嗎？」

吉力吉撈坦言，前天看到線上博弈的新聞非常難過，過去中職曾發生幾次假球案，如今線上博弈就會被放大看待，在台灣本來就不能賭博，職棒球員更是不能賭。

2008年中職曾因假球案場均觀眾跌破2000人，今年衝破萬人大關創歷史新高，吉力吉撈感慨地說，「現在球迷都回來了，不要因為不好的事情破壞職棒環境，選手的職業意識要再提升，要待在這個環境，很多東西就必須犧牲，畢竟外界都用放大鏡看待我們。」

龍隊總教練葉君璋認為，職棒是社會大眾關注的工作，職業球員更是許多人憧憬的榜樣，「例如有人工作很辛苦，快要放棄了，看到張政禹在場上奮鬥，在工作崗位這麼努力，他會想自己也不應該放棄。」

球員輕忽玩線上博弈的嚴重性，葉總指出，他們不知道自己在社會上佔這麼重要的角色，能激發他人往正面發展，所以負面的事不能做，「不然爸媽責備小孩玩線上賭博，小孩可能會回說，職棒球員也在玩啊！」

葉總強調，做任何事都適可而止，例如可以跟親戚朋友在家打牌，但跑去賭場打牌又是另一回事，「我認為很多事可做，只是分寸問題，如何拿捏很重要。」

