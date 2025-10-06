自由電子報
邱智呈滿貫彈 兄弟單季71勝落空

2025/10/06 05:30

獅隊邱智呈7局擊出生涯首支滿貫砲，幫助球隊以7：1贏球。（統一獅提供）獅隊邱智呈7局擊出生涯首支滿貫砲，幫助球隊以7：1贏球。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟已晉級台灣大賽，統一獅隊則要在10日和樂天桃猿於季後挑戰賽碰頭，雙方昨例行賽最後一場交手，藉由實戰調整，而獅隊邱智呈包括7局生涯首支滿貫砲在內，單場3安猛打賞，助隊7：1贏球。

睽違3個多月猛打賞

單季6轟生涯新高

邱智呈3局敲一壘打、7局從生涯初登板的穀保家商學弟馮皓手中開轟，9局再敲三壘打，僅差二壘打就完成完全打擊。兄弟昨頻頻走馬換將，游竣宥生涯初登板，2.2局送出3次三振、無失分，同場初登板的馮皓則挨轟。

邱智呈去年勇奪安打王，且是年底世界棒球12強賽冠軍成員。不過，今年邱智呈狀況起伏，他也自評今年面對撞牆期。和去年單季打擊率3成26相比，連同昨猛打賞，邱智呈今年打擊率2成57，確實有段差距，但單季6轟則是生涯新高。

邱智呈上回猛打賞是6月27日，他提到：「很久沒有猛打賞了。今年確實遇到撞牆期，調整了很多，不管是心態或技術都有調整，而成績也沒有特別滿意，但都是經驗。接下來要面對的是季後賽，希望自己跟球隊都調整到最好狀態，上場就是拚輸贏。」

洲際湧進11925人

室外球場首座場均破萬

中信兄弟昨例行賽最終戰輸球，沒能挑戰隊史最多單季71勝。不過，昨單場湧進11925人，讓洲際球場本季場均確定破萬，是中職史上室外球場首見紀錄。兄弟單週5連戰，達成下半季第一、全年第一和洲際場均破萬，室外球場第一的3個「第一」目標。

