體育 即時新聞

有球迷才有職棒 平野：讓球迷增加更勝奪冠

2025/10/06 05:30

中信兄弟總教練平野惠一極度重視球迷，圖為平野賽前與球迷互動。（中信兄弟提供）中信兄弟總教練平野惠一極度重視球迷，圖為平野賽前與球迷互動。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕2022年季前來台時，平野惠一的職務是中信兄弟打擊兼內野統籌教練，隨著黃衫軍兩度大幅人事異動，平野先是在林威助遭閃電調職時，一同調任農場野手發展總監，又在前球星彭政閔卸任教頭後，於去年季前上任，而這一接任，平野將黃衫軍打造成一支常勝軍，完成連兩季70勝壯舉，並直指年度總冠軍2連霸。

首位接任總教練

頭兩年皆70勝

46歲的平野惠一在日職曾是林威助阪神隊友，當年來台相挺，如今平野已經獨當一面，成為中職史上首位接任頭兩年都單季70勝的總教練，而他的用兵方針，強調養成、戰績並進。平野多次強調，養成和戰績兼顧並非易事，甚至可說是重擔，但他身為外籍教練，不可只看其中幾年的勝果，必須考慮到其他教練繼任後，球隊的未來。

「嚴肅」帶兵

養成、戰績並進

球隊官方影音或媒體受訪中，平野不時迸出搞笑言論，再強調「我其實很嚴肅！」個性貌似平易近人，實則對選手有嚴格要求。

舉例來說，已簽下10年「億級合約」、國家隊等級游擊球星江坤宇，在平野眼中一直還有進步空間。平野昨受訪忍不住誇了江坤宇，直言今年他的守備貢獻很大，但隨即又笑說：「阿坤不在我才這麼說的，台灣大賽前仍有努力空間。」

除此之外，平野極度重視球迷，昨賽前受訪，在記者提問前，他就主動希望媒體報導洲際球場場均破萬。平野說：「冠軍固然重要，但身為總教練，最重要的工作還是讓球迷增加。」平野還強調，選手要有自覺，先有球迷才有職棒，選手必須時刻努力，展現最好一面給進場的球迷。

