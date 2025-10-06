中信盃黑豹旗26日開打 300女黑豹參與攀巔峰

台北商大抽中籤王，首戰將出戰去年冠軍穀保家商。（記者林正堃攝）

社團球隊闖進32強

中信盃黑豹旗昨舉行抽籤大會，運動部部長李洋（中）、棒球協會副理事長趙士強（右2）、中國信託金融暨中信銀主秘陸麟錚（左2）、「黑豹大學長」中信兄弟張祖恩（右1）及「黑豹大學姐」張甄芸（左1）共同出席。 （記者林正堃攝）

可獲球具贊助

〔記者吳清正／台北報導〕青春對決，拚這一刻！中國信託商業銀行冠名贊助第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年總計212支球隊參賽，包含275位女性球員及25位女性教練參與，女黑豹人數再攀巔峰。中國信託銀行首度增設「績優社團補助方案」，闖進32強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒，鼓勵球隊紮實練習，提升實力。

被譽為「台灣甲子園」的中信盃黑豹旗，10月26日至11月30日在全台各地球場開打，抽籤大會昨日舉行，運動部部長李洋、棒球協會副理事長趙士強、中國信託金融控股公司暨中信銀行主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸共同出席，為賽事揭開序幕。

李洋表示，黑豹旗是台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。中國信託金控主任秘書陸麟錚特別感謝中華棒協理事長辜仲諒及中華棒協團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞台，讓中國信託有機會每年陪伴兩百多支球隊圓夢。

中信盃黑豹旗年度影片「海上來的球」也在昨日首播，真實記錄馬祖高中棒球隊熱血教練鄭林在的故事。為了幫孩子圓夢，鄭林在教練辭去律師事務所工作與台灣警察專科學校教職，帶著7位桃園市大園國中棒球隊畢業生跨海加入馬祖高中，把浪頭當壘包，以撲浪練撲壘、將滑沙當滑壘，馬祖成為第二個故鄉、沙灘變身第二個球場，繼續譜寫航道上的棒球夢。

台北商大抽中籤王

首戰對決穀保

台北商大五專部抽中「籤王」，將於開幕戰迎戰衛冕軍穀保家商，代表抽籤的張棋傑表示，希望對方派最強的球員出戰，自己最想對決U18國手張乙安。

